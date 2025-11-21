 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniuje: apvirto greitosios medicinos pagalbos automobilis

Nukentėjo pacientas ir medikė
2025-11-21 22:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 22:01

Penktadienio vakarą sostinėje pranešta apie avariją – apvirto greitosios medicinos pagalbos automobilis.

Apvirto GMP automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Penktadienio vakarą sostinėje pranešta apie avariją – apvirto greitosios medicinos pagalbos automobilis.

1

Pranešama, kad šiek tiek po 21 val. Geležinio Vilko g., sankryžoje su Mokslininkų g, įvyko avarija – apvirto GMP automobilis.

Pirminiais duomenimis, nukentėjo medikė ir pacientas.

Apvirto GMP automobilis
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Apvirto GMP automobilis

Įvykio aplinkybės tiriamos – galimai GMP automobilis su švyturėliais važiavo degant raudonam signalui ir susidūrus su automobiliu „Audi“ apvirto.

„Audi“ automobilyje važiavę žmonės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.

 

 

