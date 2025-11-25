 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija Vilniaus rajone: susidūrė 3 automobiliai, prireikė medikų ir gelbėtojų

2025-11-25 19:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 19:39

Antradienio vakarą Vilniaus rajone susidūrė 3 automobiliai. Vienam žmogui prireikė medikų pagalbos.

Avarija Vilniaus rajone (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Antradienio vakarą Vilniaus rajone susidūrė 3 automobiliai. Vienam žmogui prireikė medikų pagalbos.

1

Avarija Vilniaus rajone
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniaus rajone

Apie 17 val. Vilniaus rajone, Didžiasalyje, susidūrė 3 automobiliai. Buvo pranešta apie prispaustą žmogų, iškviesti gelbėtojai.

Pirminiais duomenimis, visureigis „Toyota“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „Hyundai“ ir BMW.

„Toyota“ vairuotojui prireikė medikų pagalbos.

Pirminiais duomenimis, visi vairuotojai buvo blaivūs.

Dėl eismo įvykio apsunkintas eismas Didžiasalio Filaretų gatvėje.

 

 

