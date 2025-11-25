Avarija Vilniaus rajone: susidūrė 3 automobiliai, prireikė medikų ir gelbėtojų

Apie 17 val. Vilniaus rajone, Didžiasalyje, susidūrė 3 automobiliai. Buvo pranešta apie prispaustą žmogų, iškviesti gelbėtojai.
Pirminiais duomenimis, visureigis „Toyota“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su „Hyundai“ ir BMW.
„Toyota“ vairuotojui prireikė medikų pagalbos.
Pirminiais duomenimis, visi vairuotojai buvo blaivūs.
Dėl eismo įvykio apsunkintas eismas Didžiasalio Filaretų gatvėje.
