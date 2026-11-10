Avarija kelyje Vilnius–Kaunas: automobilis vertėsi ant stogo

Nurodoma, kad automobilis atsitrenkė į kelio atitvarus.
Vėliau, netoli avarijos vietos, apvirto kitas automobilis.
Į avarijos vietą atskubėjo medikai ir policijos pareigūnai.
Pranešama, kad į ligoninę išvežti nukentėję asmenys.
Patikslintais duomenimis, dar vienas žmogus išvežtas į ligoninę iš automobilio „Toyota“.
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