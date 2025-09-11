Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušrietis“ Raimondas Šukys paskirtas pirmuoju Seimo vicepirmininku

2025-09-11 12:03 / šaltinis: BNS
2025-09-11 12:03

Nemuno aušros“ parlamentaras Raimondas Šukys ketvirtadienį paskirtas pirmuoju Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotoju.

Raimondas Šukys Fotodiena/Dmitrijus Radlinskas

Nemuno aušros“ parlamentaras Raimondas Šukys ketvirtadienį paskirtas pirmuoju Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotoju.

1

Jo kandidatūrą palaikė 82 parlamentarai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 26 Seimo nariai.

Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas, kuriuo anksčiau buvo pats J. Olekas, skiriamas parlamento vadovo teikimu. Jis paprastai būna atsakingas už Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkės sudarymą, tiesa, J. Olekas sakė šią atsakomybę pasiliksiąs sau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parlamento vadovo teigimu, kurį laiką Seimo pirmininko pavaduotoju dirbęs R. Šukys užsirekomendavo gerai kuruodamas sritis, už kurias buvo atsakingas.

„Galvoju, kad be didelių vėjų, bet tikrai su darniais darbais galėsime mes pratęsti“, – prieš balsavimą kalbėjo J. Olekas.

Pasikeitus valdančiajai daugumai, naująja J. Oleko pavaduotoja kiek anksčiau išrinkta ir „valstietė“ Aušrinė Norkienė.

Pagal Seimo statutą, parlamento vadovas gali turėti ne daugiau kaip septynis pavaduotojus, būtent tiek jų J. Olekas ir turės.

Šias pareigas jau eina socialdemokratės Orinta Leiputė, Rasa Budbergytė, „aušrietė“ Daiva Žebelienė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

