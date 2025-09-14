Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušrietis" Neimantas atsidūrė etikos sargų akiratyje – rinkėjus vadino beždžionėmis

2025-09-14 10:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-14 10:05

Antradienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl „Nemuno aušros“ atstovo Karolio Neimanto pasisakymų. Siekiama išsiaiškinti, ar dalį rinkėjų beždžionėmis pavadinęs parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

Karolis Neimantas Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Antradienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl „Nemuno aušros“ atstovo Karolio Neimanto pasisakymų. Siekiama išsiaiškinti, ar dalį rinkėjų beždžionėmis pavadinęs parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. 

REKLAMA
7

„Yra persiųstas Palangos miesto savivaldybės Etikos komisijos skundas dėl Seimo nario Karolio Neimanto įrašo socialiniame tinkle, dalį rinkėjų pavadinant beždžionėmis“, – kalbėjo posėdžiui pirmininkavusi socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu liberalas Arminas Lydeka pažymėjo matantis būtinybę pradėti tyrimą ir išsiaiškinti visas situacijos aplinkybes. 

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip supratau iš papildomos informacijos, laiško, kurį mums persiuntė Karolis (…), tai jis ir pats užsimena apie tai, kad reikia papildomos informacijos, papildomai sulaukti argumentų, tik jis daro priešingą išvadą, kad (reikia – ELTA) nepradėti tyrimo“, – posėdžio metu kalbėjo liberalas. 

REKLAMA

„Siūlau pradėti tyrimą“, – pridūrė jis. 

Sprendimas pradėti tyrimą buvo priimtas bendru komisijos narių nutarimu. Išvadas parengti pavesta konservatoriui Jurgiui Razmai ir socialdemokratui Audriui Radvilavičiui. 

Liepos pabaigoje naujienų portalas Diena.lt skelbė, jog K. Neimantas feisbuko grupėje „Vieninga Palanga“ gyventojus išvadino beždžionėmis.

„Pabandysiu atsakyti tiek beždžionėms tiek normaliems ir kultūringiems asmenims“, – naudodamas Seimo nario feisbuko paskyrą rašė parlamentaras. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų