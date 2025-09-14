„Aušrietis" Neimantas atsidūrė etikos sargų akiratyje – rinkėjus vadino beždžionėmis

„Yra persiųstas Palangos miesto savivaldybės Etikos komisijos skundas dėl Seimo nario Karolio Neimanto įrašo socialiniame tinkle, dalį rinkėjų pavadinant beždžionėmis“, – kalbėjo posėdžiui pirmininkavusi socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė.
Savo ruožtu liberalas Arminas Lydeka pažymėjo matantis būtinybę pradėti tyrimą ir išsiaiškinti visas situacijos aplinkybes.
„Kaip supratau iš papildomos informacijos, laiško, kurį mums persiuntė Karolis (…), tai jis ir pats užsimena apie tai, kad reikia papildomos informacijos, papildomai sulaukti argumentų, tik jis daro priešingą išvadą, kad (reikia – ELTA) nepradėti tyrimo“, – posėdžio metu kalbėjo liberalas.
„Siūlau pradėti tyrimą“, – pridūrė jis.
Sprendimas pradėti tyrimą buvo priimtas bendru komisijos narių nutarimu. Išvadas parengti pavesta konservatoriui Jurgiui Razmai ir socialdemokratui Audriui Radvilavičiui.
Liepos pabaigoje naujienų portalas Diena.lt skelbė, jog K. Neimantas feisbuko grupėje „Vieninga Palanga“ gyventojus išvadino beždžionėmis.
„Pabandysiu atsakyti tiek beždžionėms tiek normaliems ir kultūringiems asmenims“, – naudodamas Seimo nario feisbuko paskyrą rašė parlamentaras.
