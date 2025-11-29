Alytaus apylinkės teismas paskelbė nuosprendį Žilvinui, kuris namuose esančioje vonioje per konfliktą dėl buitinių ir intymių santykių delnu sudavė du smūgius savo sugyventinei į veidą.
Moteriai buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o vyrui už tokį poelgį skirta laisvės apribojimo bausmė.
Smurtas kilo grįžus iš ligoninės
Bylos duomenimis, smurtas artimoje aplinkoje įvyko balandžio 17-osios vakarą Alytuje esančiame bute. Konfliktas prasidėjo tada, kai nukentėjusioji su kelių mėnesių dukra grįžo iš Kauno klinikų, kur mažylė buvo gydoma nuo plaučių uždegimo.
Žilvinas teisme pripažino, kad vonios kambaryje, kilus žodiniam ginčui, jis delnu sudavė sugyventinei du kartus į veidą: „Nenorėjau sukelti jai skausmo, bet sudaviau iš nugaros pusės per ausį. Kitą dieną ant jos veido mačiau kraujosruvas.“
Vyras aiškino, jog konfliktą išprovokavo įtampa ir nuovargis: „Labiau suveikė stresas dėl dukros ligos, jaučiausi nesuprastas, nors norėjau padėti. Gailiuosi dėl savo poelgio ir tokie dalykai daugiau nebepasikartos.“
Nukentėjusioji pateikė daugiau detalių apie kilusį konfliktą. Ikiteisminio tyrimo metu ji pasakojo, kad tą vakarą Žilvinas namuose vartojo alkoholį ir, jai nusiprausus duše, bandė inicijuoti intymius santykius.
Moteris nesutiko, dėl to vyras supyko ir delnu du kartus trenkė jai į kairį skruostą: „Tuo metu skausmo nejaučiau. Po smūgių mėginau skambinti tėvui, tačiau sugyventinis sudaužė mano telefoną. Į medikus ar policiją tą pačią dieną nesikreipiau.“
Tik po kelių dienų, balandžio 22-ąją, į šeimą atvykusi socialinė darbuotoja pastebėjo ryškią kraujosruvą po moters akimi ir ant kaklo. Anot liudytojos, moters sugyventinis iš pradžių aiškino, kad sužalojimai atsirado esą paslydus duše, tačiau likus su moterimi vienai, ši prisipažino, kad ją sumušė sugyventinis. Socialinė darbuotoja iškart iškvietė policiją.
Nukentėjusioji civilinio ieškinio nepateikė, nurodė su sugyventiniu susitaikė: „Jis atsiprašė, padeda auginti tris vaikus, pretenzijų dėl sudaužyto telefono taip pat neturiu.:
Moteriai nustatytas 45 procentų darbingumas ir protinis atsilikimas, ji nedirba ir gyvena iš socialinės paramos.
Nusikaltimas ir bausmė
Valstybinės teismo medicinos tarnybos ekspertai konstatavo poodines kraujosruvas kairės akies abiejuose vokuose.
Sužalojimai atitiko smūgio kietu buku daiktu – šiuo atveju delnu – pobūdį ir kvalifikuoti kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.
Teismas pripažino, kad Žilvinas smurtavo prieš savo šeimos narę – kartu gyvenančią sugyventinę, su kuria veda bendrą ūkį ir augina du bendrus mažamečius vaikus bei vieną moters vaiką iš ankstesnės santuokos.
Iš pradžių kaltinime buvo nurodyta, kad vyras nusikaltimo metu buvo išgėręs. Tačiau pats kaltinamasis teisme tai paneigė, paaiškinęs, jog apie neblaivumą pats pasakė manydamas, kad tai bus lengvinanti aplinkybė.
Skirdamas bausmę, teismas įvertino, kad Žilvinas anksčiau jau yra teistas, baustas administracine tvarka, tačiau šiuo metu dirba, darbdavio charakterizuojamas teigiamai, nėra įrašytas psichikos ir priklausomybės ligų įskaitose.
Jo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Už smurtą prieš artimą asmenį įstatymas numato viešuosius darbus, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 2 metų. Prokuroras siūlė skirti laisvės apribojimą, su kuo sutiko ir teismas.
Žilvinui paskirtas 4 mėnesių laisvės apribojimas, įpareigojant per šį laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per šį nuosprendį priėmusį Alytaus apylinkės teismą.
