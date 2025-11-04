Atleista į darbą Kauno kalėjime neblaivi atvykusi pareigūnė

Kaip pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba, rugsėjo 30 d. buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, nustačius, jog Kauno kalėjimo pareigūnė į tarnybą atvyko neblaivi. Atlikus patikrinimą, pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.
Tarnyba teigia, kad netoleruos jokio netinkamo pareigūnų elgesio, ypač susijusio su apsvaigimu nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbo metu.
„Pareigūnų elgesys turi atitikti aukščiausius profesinės etikos ir atsakomybės standartus. Tokie atvejai pažeidžia institucijos reputaciją ir kenkia pasitikėjimui visa bausmių vykdymo sistema, todėl į juos buvo ir bus reaguojama principingai“, – rašoma tarnybos pranešime.
ELTA primena, kad rugsėjo 30 d. Kauno kalėjime, atlikus planinį patikrinimą, nustatyta, kad trys darbuotojai į darbą atvyko neblaivūs. Darbuotojai buvo nušalinti nuo darbo.
Pareigūnei buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesį numatyta svarstyti Etikos komisijoje.
Tarnyba teigia nuosekliai vykdanti tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus darbe.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!