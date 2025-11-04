 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Atleista į darbą Kauno kalėjime neblaivi atvykusi pareigūnė

2025-11-04 16:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 16:56

 Neblaivi į darbą Kauno kalėjime atvykusi pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.

Kauno kalėjimas. ELTA / Dainius Labutis

 Neblaivi į darbą Kauno kalėjime atvykusi pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba, rugsėjo 30 d. buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, nustačius, jog Kauno kalėjimo pareigūnė į tarnybą atvyko neblaivi. Atlikus patikrinimą, pareigūnė buvo atleista iš tarnybos.

REKLAMA
REKLAMA

Tarnyba teigia, kad netoleruos jokio netinkamo pareigūnų elgesio, ypač susijusio su apsvaigimu nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbo metu. 

REKLAMA

„Pareigūnų elgesys turi atitikti aukščiausius profesinės etikos ir atsakomybės standartus. Tokie atvejai pažeidžia institucijos reputaciją ir kenkia pasitikėjimui visa bausmių vykdymo sistema, todėl į juos buvo ir bus reaguojama principingai“, – rašoma tarnybos pranešime.

ELTA primena, kad rugsėjo 30 d. Kauno kalėjime, atlikus planinį patikrinimą, nustatyta, kad trys darbuotojai į darbą atvyko neblaivūs. Darbuotojai buvo nušalinti nuo darbo.

Pareigūnei buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Medicinos darbuotojo ir pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo elgesį numatyta svarstyti Etikos komisijoje.

Tarnyba teigia nuosekliai vykdanti tiek planinius, tiek ir neplaninius patikrinimus darbe.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų