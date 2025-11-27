 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atkirtęs Žemaitaičiui Budrys prakalbo apie prezidento rinkimus: „2028 metų rinkimai irgi ne taip toli“

2025-11-27 10:06
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-27 10:06

„Aušriečiui“ Remigijui Žemaitaičiui spekuliuojant, neva užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ruošiasi dalyvauti 2029 metų Prezidento rinkimuose, sureagavo pats K. Budrys.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

„Aušriečiui" Remigijui Žemaitaičiui spekuliuojant, neva užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ruošiasi dalyvauti 2029 metų Prezidento rinkimuose, sureagavo pats K. Budrys.

„Tai yra niekaip nesusijusios temos. Jokių aš planų neturiu“, – paklaustas, ar ketina dalyvauti 2029-ųjų Prezidento rinkimuose, atsakė K. Budrys.

„Kalbant apie tolimesnius planus – ką aš žinau, 2028 metų (Seimo – red. past.) rinkimai irgi yra ne taip ir toli, gal ir svarstysiu. Tam, kad nekiltų abejonių, kad aš esu politiniame lauke“, – pridūrė jis.

Ministro manymu, R. Žemaitaičio užsipuolimai yra politinė manipuliacija.

„Tai yra politinės technologijos priemonė – nustumti visą dėmesį, kažką įvardyti, kad jis siekia kito tikslo negu jam yra suformuluotas. Šiandien aš vykdau užsienio politiką. Tuos sprendimus, kuriuos priimamame kolegialiai, kuriuos priima Vyriausybė, tai, kas yra pavesta man Vyriausybės programoje, tą ir toliau darysiu, o tokius papildomus etikečių klijavimus aš matau kaip politinę manipuliaciją“, – komentavo K. Budrys.

„Aš esu politiniame lauke, aš esu politikas“, – akcentavo jis.

Prielaida, kad žodinės R. Žemaitaičio atakos prieš K. Budrį gali būti dėl galimos konkurencijos per būsimus Prezidento rinkimus, dalijosi ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.

Budrys: ateijau paneigti mitus

Nemuno aušros“ lyderiui R. Žemaitaičiui pareiškus, neva K. Budrys neateina į frakcijos posėdžius, ministras tikina, jog į frakcijos posėdį jis iki šiol niekada nebuvo kviestas. 

Visgi ketvirtadienį jis susitiko su „Nemuno aušros“ frakcija. Tiesa, prieš posėdį R. Žemaitaitis išvarė iš salės žurnalistus.

Vis dėlto K. Budrys sutiko pakomentuoti susitikimą su „aušriečiais“. Ministro teigimu, jo pagrindinis tikslas buvo paneigti viešumoje plintančius melagingus teiginius tiek apie jį patį, tiek apie Lietuvos užsienio politiką Baltarusijos atžvilgiu.

„Iš tikrųjų tie klausimai buvo aiškūs, konstruktyvūs ir turėjau galimybę tiek paneigti teiginį, kad neva būdavau kviečiamas ir neatvykdavau frakcijos posėdį. Tai ir gavau patvirtinimą, kad nebūdavau kviečiamas“, – sakė K. Budrys. 

„Vakar gavau žinutę, kad esu laukiamas. Tai dėl to šiandien perstumdžiau visą darbotvarkę ir atėjau čia, nes tikrai matau, kad reikia paneiginėti tuos mitus, kurie yra skleidžiam tiek apie mūsų užsienio politiką, tiek apie mūsų konkrečius sprendimus, tiek bendrai apie visą situaciją“, – akcentavo diplomatijos vadovas. 

Kaip skelbta anksčiau, jau kurį laiką užsienio reikalų ministrui kritikos negailintis R. Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog K. Budrys pranešė negalintis ketvirtadienį dalyvauti jo vadovaujamos frakcijos posėdyje.

Žemaitaitis vėl įgėlė Budriui: kai kam reikėtų ramintis

Trečiadienį K. Budriui prakalbus apie sankcijas Baltarusijai dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad ministras žaidžia asmeninį žaidimą.

„Aš dar kartą sakau, aš nepalaikau. Manau, kad K. Budrys neatliepia ir visiškai nereaguoja į politinį lauką. K. Budrys žaidė kažkokį asmeninį žaidimą, koalicijoje yra nederinti šitie dalykai“, – trečiadienį žurnalistams kalbėjo jis.

„Politinis klausimas – ar šiandien K. Budrys atstovauja koalicijai, ar K. Budrys žaidžia pats savo žaidimą? Mano galva, per K. Budrį dabar mes turim tokias problemas ir jos tęsiasi ketvirtą savaitę“, – teigė R. Žemaitaitis.

Jo teigimu, spalį beveik mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija išsipildė „blogiausias scenarijus“, o jo rezultatas, anot R. Žemaitaičio, Lietuvai ir vežėjams kainuoja brangiai.

R. Žemaitaitis siūlo atkreipti dėmesį į Lenkiją, kurioje, anot jo, didėja kiniškų prekių krovinių ir baltarusiškų trąšų krovinių skaičius.

„Aišku, mūsų nuomonės su ponu Budriu išsiskirs, bet dar kartą sakau: K. Budrys nėra rimtas, jis neturi politinio mandato, jis yra paskirtas į ministrus politinės daugumos. Politinėje daugumoj prieš kalbėdamas turi susiderinti savo pozicijas, o ne kalbėti, kas jam patinka“, – kalbėjo „aušrietis“.

„Aš esu mėgėjas epitetais pasimėtyti, bet kai kam reikėtų ramintis“, – pridūrė jis.

Budrys įvardijo, kokių sankcijų Baltarusijai siekia Lietuva

Lietuvai susiduriant su iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsme,  K. Budrys sako, jog Vilnius siekia ES sankcijų baltarusiškų azoto trąšų importui, platesnių sankcijų aviacijos sektoriui.

„Pirma, yra aviacijos sektorius, ten (reikalingas – BNS) ribojimų išplėtimas. Dabar Baltarusijos orlaiviai negali skraidyti Europos Sąjungos erdvėje, bet ne Baltarusijoje registruoti gali. Mes norime, kad būtų ne tik Baltarusijoje registruoti, bet Baltarusijos asmenims nuosavybės teise priklausantys orlaiviai apriboti“, – trečiadienį Seimo opozicinių frakcijų posėdyje kalbėjo ministras.

„Kitas svarbus dalykas – ir čia yra nebaigti namų darbai – yra importo apribojimai azoto trąšoms. Azoto trąšos (...) turėtų būti įtrauktos (į sankcijų sąrašą – BNS). Rapsų aliejus, druskos ir kitos produktų grupės“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Pasak jo, taip pat turėtų būti taikomas draudimas investuoti į Baltarusijos laisvąsias ekonomines zonas, ribojamas paslaugų teikimas kaimyninės šalies įmonėms.

„Europos Sąjungos įmonės teikia teisines paslaugas, audito paslaugas, IT konsultavimo, dirbtinio intelekto ir kitas paslaugas. Norime, kad visos jos būtų uždraustos Europos Sąjungos sankcijomis. Ir taip pat įskaitant ir turizmo paslaugas – kaip tai beskambėtų šiame geopolitiniame kontekste“, – sakė K. Budrys.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo praėjusio ketvirtadienio.

