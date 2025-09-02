Artėjant „Zapad“ pratyboms Lietuvoje treniruosis apie 17 tūkst. karių

„Šie mokymai apjungs daugelį Lietuvos teritorijoje vykstančių mažesnių pratybų, kuriose per du mėnesius iš viso dalyvaus apie 17 tūkstančių Lietuvos ir sąjungininkų karių. Pratybos vyks poligonuose ir civilinėse teritorijose, keliuose bus galima sutikti karinės technikos kolonas, skraidys kariniai orlaiviai, bus naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės“, – skelbiama kariuomenės pranešime.
Pasak kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro, pratybų tikslas – parengti visus vienetus vykdyti valstybės ginkluotosios gynybos plano užduotis.
„Šis planas apima visą Lietuvos kariuomenę ir kitas institucijas, įeinančias į ginkluotųjų pajėgų sudėtį. Planas ir institucijų koordinacija bus tikrinami pratybų „Perkūno griausmas“ metu šį rudenį“, – LK pranešime cituojamas R. Vaikšnoras.
Pratybose Ginkluotųjų pajėgų vadavietė, ginkluotųjų pajėgų vienetų ir institucijų vadavietės, kariniai vienetai ir kariai, taip pat karo komendantūros bei savivaldos institucijos treniruosis planuoti ir atlikti ginkluotos gynybos užduotis.
Vyks ir kitos bendros pratybos: stiprins sienos kontrolę
Pažymima, kad tuo pačiu metu vyks ir mažesnės bendros „Priedanga–25“ treniruotės su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Kartu su pasieniečiais kariuomenė vykdys sienos apsaugos sustiprinimo operacijas – Taikos meto užduočių vienetai kartu su VSAT pareigūnais vykdys patruliavimą ir sienos kontrolę.
Panašiu metu prasidėsiančiose Greitojo reagavimo pajėgose budinčių karinių vienetų pratybose bus treniruojamasi atsakyti į valstybės sienos pažeidimus, nekonvencinio pobūdžio ginkluotas hibridines veiklas geležinkelio ruože ir vietinio pobūdžio ginkluoto incidento grėsmes. Planuojama treniruoti Greitojo reagavimo pajėgų sąveiką su Vidaus reikalų ministerijos (VRM) institucijomis, savivaldybe bei vykdyti padalinių ir infrastruktūros objektų perėmimo, perdavimo procedūras.
Kitų mažesnių pratybų „Vyčio skliautas/Pasitikėjimas 2025“ bei „Perkūno bastionas 2025“ metu bus rengiami komendantiniai vienetai. Šių pratybų metu bus įgalinti karo komendantai, kurie priskirtose savivaldybėse vykdys sąveiką su ginkluotųjų pajėgų vienetais, šalyje įvedus mobilizaciją ir karo padėtį. Pažymima, kad vyks rezervo šaukimo, revizijos procedūrų, karo komendantūrų operacinių planų treniruotės.
Rugsėjo ir spalio mėnesį taip pat vyks kasmetinės kariuomenės pratybos „Inžinierių griausmas 2025“, „Geležinis vilkas 2025 II“ bei „Stiprus grifonas 2025“.
Lietuvos teritorijoje treniruosis Vokietijos ir JAV kariai
Kariuomenė priduria, kad kartu su pratybomis „Perkūno griausmas 2025“ vyks Vokietijos brigados 45-osios brigados lauko pratybos „Grand Eagle 25“ (liet. Didysis erelis). Jų metu į Lietuvą atvyks apie 2 tūkst. karių iš Vokietijos 37-osios brigados, kurie prisijungs prie 450osios brigados karių. NATO pratybų „Northern Coasts“ (liet. Šiaurės krantai) metu Vokietijos, JAV ir Lietuvos laivai patruliuos Baltijos jūroje.
Taip pat šiame laikotarpyje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariai vykdys vadaviečių pratybas „Iron Fist“ (liet. Geležinis kumštis), kurių metu sąjungininkų pajėgos persidislokuos iš Lenkijos į Suvalkų koridorių.
Tuo metu NATO pratybų „Steadfast Duel 2025“ (liet. Tvirta dvikova) metu siekiama treniruoti NATO valdymo ir pajėgų struktūrų elementus vykdyti atgrasymo ir gynybos operacijas pagal regioninius planus euroatlantinėje operacinėje aplinkoje. Taip bus treniruojamasi, kaip vykdyti sinchronizavimą tarp regioninių ir sąjungininkų nacionalinių planų.
„Perkūno griausmas 2025“ pratybos vykdomos siekiant sukoordinuoti kariuomenės ir sąjungininkų pajėgų, valstybės institucijų, savivaldos ir piliečių pastangas. Mobilizacija, karo prievolininkų šaukimas, karo komendantūrų įkūrimas, Strateginės vadavietės išskleidimas ir kiti pratybose planuojami treniruoti veiksmai orientuojami į vieną tikslą – valstybės mastu pasiruošti valstybės ginkluotai gynybai.
