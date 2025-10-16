Ant Vyriausybės stalo – valstybės biudžeto projektas

Kitais metais krašto apsaugos finansavimui planuojama skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,75 mlrd. eurų, dalis šios sumos bus skirta su gynyba susijusiems kariniams įsigjimams.
Planuojama 12 proc. didinti pensijas, taip pat – 11 proc. arba 115 eurų kelti minimalią mėnesio algą (MMA), kuri turėtų siekti 1153 eurų „ant popieriaus“, didinti atlyginimus tarnautojams, daliai viešojo sektoriaus darbuotojų.
Taip pat bus 5 proc. didinamas kelių finansavimas, Valstybės kelių fondui bus numatyta 200 mln. eurų.
Papildomi 12 mln. eurų biudžete numatyti kultūros sektoriui, dar 150 mln. – švietimo darbuotojų atlyginimams kelti.
Didesnis finansavimas biudžete taip pat bus skirtas skaitmenizacijai, dirbtinio intelekto pajėgumų vystymui, atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, kad kitų metų biudžete bus laikomasi fiskalinės drausmės – nebus viršytas 3 proc. nuo BVP biudžeto deficitas ir 60 proc. nuo BVP skolos dydis.
Pritarus Vyriausybei, biudžeto projektą kitą savaitę planuojama teikti Seimui.