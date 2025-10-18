Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje automobilis partrenkė nepilnametį ir pasišalino

2025-10-18 11:40 / šaltinis: BNS
2025-10-18 11:40

Alytuje penktadienį automobilis partrenkė per perėją paspirtuku važiavusį nepilnametį ir pasišalino iš įvykio vietos.

Policija BNS Foto

Alytuje penktadienį automobilis partrenkė per perėją paspirtuku važiavusį nepilnametį ir pasišalino iš įvykio vietos.

REKLAMA
0

Kaip skelbia Alytaus apskrities policija, apie 8 val. Alytuje, Sudvajų gatvėje, automobilis „Opel Zafira“ partrenkė per perėją paspirtuku važiavusį nepilnametį, gimusį 2011 metais, ir iš įvykio vietos pasišalino. Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis, jis gydomas Alytaus ligoninėje.

Nustatyta, kad automobilį vairavo vyras, gimęs 1961 metais. Policija tikslina įvykio aplinkybes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų