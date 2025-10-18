Alytuje automobilis partrenkė nepilnametį ir pasišalino

Kaip skelbia Alytaus apskrities policija, apie 8 val. Alytuje, Sudvajų gatvėje, automobilis „Opel Zafira“ partrenkė per perėją paspirtuku važiavusį nepilnametį, gimusį 2011 metais, ir iš įvykio vietos pasišalino. Eismo įvykio metu nukentėjo nepilnametis, jis gydomas Alytaus ligoninėje.
Nustatyta, kad automobilį vairavo vyras, gimęs 1961 metais. Policija tikslina įvykio aplinkybes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!