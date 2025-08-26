Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja, kas gali tapti kultūros ministru

2025-08-26 14:49 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 14:49

Socialdemokratai svarsto laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį pakeisti kitu bendrapartiečiu, buvusiu Klaipėdos meru, šiuo metu Seimo Ateities komiteto pirmininko pareigas einančiu Vytautu Grubliausku, rašo portalas „Delfi“.

Vytautas Grubliauskas (Lukas Balandis/BNS)

1

Prezidentas G. Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.

ELTA primena, kad antradienį Seimas apsisprendė ir pritarė naujosios koalicijos lyderės, socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrai į premjerės postą.

Seimui pritarus, I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

