Aiškėja, kas gali tapti kultūros ministru

Prezidentas G. Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.
Savo ruožtu paklausta, ar matytų naujojoje Vyriausybėje laikinąjį kultūros ministrą Šarūną Birutį, kuriam šalies vadovas negaili kritikos, I. Ruginienė tikino savo išvadas pasidarysianti po susitikimo su juo.
ELTA primena, kad antradienį Seimas apsisprendė ir pritarė naujosios koalicijos lyderės, socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrai į premjerės postą.
Seimui pritarus, I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!