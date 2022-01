2022 m. įtampa konservatoriams – dar tik prieš akis: ekspertai įvertino partijos silpnąsias vietas

Niekaip nesibaigianti COVID-19 pandemija, baltarusiškų trąšų tranzitas, dramatiški santykiai su Kinija – valdančiajai daugumai šiemet teko dorotis su daug išbandymų. Ypač šie iššūkiai atsiliepė konservatoriams, turintiems daugiausiai savo atstovų Seime ir Vyriausybėje, be to, jų atstovei Ingridai Šimonytei vadovaujant ministrų kabinetui. Kaip partijai seksis toliau dorotis su šiomis krizėmis, kai rinkėjų palaikymas per metus gerokai prislopo?