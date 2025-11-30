Vyras jau 27 metus pėsčiomis eina aplink pasaulį: išgirdus, ką teko patirti, pašiurpsta oda

Būdamas 29-erių, Karlas Bushby išvyko iš Puntos Arenaso, Čilės, į labai, labai ilgą kelionę namo į Jungtinę Karalystę pėsčiomis, nenaudojant jokių transporto priemonių.
Dabar, būdamas 56-erių, K. Bushby jau beveik grįžo į Angliją, tačiau jam teks iš Prancūzijos iki Jungtinės Karalystės plaukti Lamanšo sąsiauriu, rašo unilad.com.
„CBS News“ apie artėjantį iššūkį jis pasakojo: „Plaukimas yra siaubas, bičiuli. Tiesiog siaubas. Aš nesu plaukikas. Man tai nepatinka.“
Suprasdamas, kad jau artėja finišas, K. Bushby pripažino, kad jaučiasi „nejaukiai“, o kelionės pabaigą palygino su tuo, kaip „jaučiasi bet kas, visą gyvenimą turėjęs karjerą, atėjus laikui išeiti į pensiją“.
Per 27 metus kelionių – netikėčiausi iššūkiai
Toliau pokalbio su „CBS“ žurnalistu Ramy Inocencio metu K. Bushby atskleidė kai kuriuos baisiausius išgyvenimus, patirtus per 27-erius kelionių metus.
Vienas iš baisiausių įvykių, kuris iškart iškilo atmintyje drąsiam keliautojui, įvyko kelionės pradžioje – 2000-aisiais, kai jis kirto Darjeno sąsmauką. Tai – atogrąžų miškų ruožas Panamos ir Kolumbijos pasienyje, kuriame nėra kelių.
K. Bushby prisiminė atsidūręs „karo zonoje“ ir aiškino žurnalistui: „Prie viso to dar buvo karteliai ir narkotikų plantacijos, o tada – tikrai, tikrai sunkiai įveikiamos džiunglės.“
Jis taip pat perėjo Beringo sąsiaurį, esantį tarp Ramiojo ir Arkties vandenynų, ir tapo pirmuoju tai padariusiu britu. Kirsdamas sąsiaurį, K. Bushby pasakojo susidūręs su baltąja meška.
„Tai labai pavojingas pasaulis, kuriame, jei padarysi klaidą, gali žūti per 20 minučių“, – sakė jis.
Kitame interviu keliautojas pasakojo, kokia sunki buvo kelionė per 27 metus. Birželį kalbėdamas „BBC Radio Humberside“, jis pasidalijo:
„Turėjau daugybę bėdų dėl problemų su vizomis, finansinių krizių, pandemijos – patyriau viską. Buvo be galo sunku, bet visada laikiausi savo ir niekada nebuvau pasirengęs daryti nuolaidų dėl maršruto.“
K. Bushby buvo uždrausta keliauti per Rusiją ir Iraną, todėl jam teko perplaukti Kaspijos jūrą (taip jis tapo pirmuoju tai padariusiu žmogumi istorijoje).
Šio vandens telkinio plotas siekia daugiau nei 371 tūkst. kvadratinių kilometrų ir ribojasi su penkiomis šalimis: Kazachstanu, Rusija, Turkmėnija, Azerbaidžanu ir Iranu.
