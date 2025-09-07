Vorai į jūsų namus nebelįs: išbandykite šį triuką

Nors vorai gali kelti šiurpą, jie yra naudingi aplinkai ir padeda kontroliuoti kitų kenkėjų skaičių. Tačiau daugeliui tokia „kompanija“ nepatinka – štai natūralus būdas atbaidyti vorus be didelių sunkumų, rašoma express.co.uk.
Kodėl vorai lenda į namus?
Šaltėjant orams vorai ieško šiltesnių vietų, o žmonių namai tampa idealia slėptuve. Pradėjus vorų veisimosi sezonui, daugelis jų ims slėptis namuose.
Jei nenorite dalintis namais su aštuonkojais draugais, nepanikuokite – yra keletas būdų, kaip jų išvengti.
Natūralūs vorų repelentai: pipirmėčių aliejus ir actas
Nors vorai gali atrodyti bauginantys, jie yra naudingi – padeda kontroliuoti kitų kenkėjų kiekius, todėl geriausia jų nežudyti. Tačiau galima juos atbaidyti natūraliai. Efektyviausias būdas – naudoti stipraus kvapo eterinį aliejų, kurio vorai nekenčia. Vienas geriausių pasirinkimų – pipirmėčių aliejus.
Į purškiklį su vandeniu įlašinkite apie 15–20 lašų pipirmėčių aliejaus ir purkškite vietose, kur pastebite vorus. Pipirmėčių aliejus skleidžia stiprų kvapą, kuris atbaido vorus.
Taip pat galite įsigyti į elektros lizdą įkišamus repelentus, kurie skleidžia pipirmėčių kvapą ir atbaido vorus. Juos geriausia dėti ten, kur vorai pasirodo dažniausiai arba prie įėjimų į namus.
Jeigu pipirmėčių kvapas jums nepatinka, panašų efektą turi ir actas. Jo kvapas taip pat atbaido vorus ir neleidžia jiems įsikurti namuose.
Kur purkšti ir kaip laikytis tvarkos
Kad repelentas būtų efektyvus, purkškite jį prie pateikimo į namus taškų – durų, langų ir kitų vietų, pro kurias vorai gali patekti į namus.
Taip pat namų tvarkymas ir švara padeda sumažinti tikimybę, kad namuose pastebėsite vorus. Reguliarus dulkių valymas, visų kampelių išsiurbimas trukdo vorams megzti voratinklius ir mažina tikimybę, kad jie sugrįš.
