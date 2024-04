Veido odos priešai: apie daugelį net nesusimąstome

REKLAMA

1. Buvimas lauke be apsaugos nuo saulės

Geriausias būdas apsaugoti savo odą nuo raukšlių, greito senėjimo ar pigmentinių dėmių yra naudoti kremą su ne mažesniu kaip 30 apsaugos nuo saulės faktoriumi.

2. Rūkymas

Ne paslaptis, kad nuo rūkymo oda tampa pilkšvo atspalvio, joje atsiranda raukšlių. Mokslinis žurnalas „Plastic and reconstructive surgery“ paskelbė štai tokius tyrinėjimų rezultatus – kiekvieni rūkymo metai prideda 2,5 metų, taigi rūkantys žmonės sensta dvigubai greičiau.

3. Netinkamos kosmetikos priemonės

Produktų, kurie nėra skirti tavo odos tipui, naudojimas yra dažna klaida, todėl štai ką reikėtų žinoti:

Jei jūsų oda riebi: rinkitės prausiklį su salicilo rūgštimi, kuris padeda kovoti su spuogais bei normalizuoja riebalų išsiskyrimą. Jei naudojate losjoną, rinkis neriebų. Kartą per savaitę pasidarykite pilingą, į kurio sudėtį įeina glikolio rūgštis.

Jei jūsų oda jautri, veidą prauskite švelniu pienelio tipo prausikliu. Taip pat kremas nuo saulės turėtų būti be kvapiųjų medžiagų, nedirginantis odos, t.y. skirtas būtent jautriai odai. Ieškokite kremų su papildomu drėkinimu: hialiurono rūgštimi ar taukmedžio sviestu.

Jei turite mišrią odą, rinkitės putojantį prausiklį riebiai odai. Naudokite lengvą, skystos konsistencijos drėkinamąjį kremą.

4. Nešvarių makiažo teptukų naudojimas

Makiažo teptukus valyti būtina, jei norite išvengti užsikimšusių porų bei bakterinių infekcijų. Kartą per porą savaičių gerai išplaukite teptukus švelniu šampūnu, nuskalaukite bei leiskite jiems išdžiūti per naktį.

5. Miego trūkumas

Per mažai miego – tai stresas organizmui, o nuo to gali atsirasti aknė, egzema ir kitos odos problemos. Miego metu organizmas taip pat atsinaujina, todėl per mažai miego – tolygu pagreitintam senėjimo procesui.

6. Makiažo nenusivalymas

Leisti veidui būti su makiažu per naktį – tiesus kelias į užsikimšusias veido poras ir atsirandančius spuogus.

Miegant organizmo temperatūra šiek tiek pakyla, todėl į odą puikiai įsigeria viskas, kas yra jos paviršiuje, todėl prieš miegą nenusivalius makiažo, vėliau į odą įsigers visi nešvarumai, susikaupę riebalai bei makiažo likučiai.

7. Netinkama mityba

Leidinio „Journal of the American Academy of Dermatology“ („Amerikos dermatologijos akademijos žurnalo“) tyrimų duomenimis, žmones, daugiau vartojančius baltymingus bei pilno grūdo produktus vietoje angliavandenių gausaus maisto, beria mažiau.

Viso to priežastis – maistas, kuriame gausu gliukozės, padidina cukraus kiekį kraujyje. Padidėjęs insulino kiekis kraujyje stimuliuoja liaukas, išskiriančias riebalus bei sąlygoja spuogų atsiradimą. Taigi, venkite greito maisto, saldumynų ir kitų daug cukraus bei riebalų turinčių produktų.