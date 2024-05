Vasara – jau čia pat: „Lidl“ kviečia skanauti pigių lietuviškų agurkų

REKLAMA

Paklausa – visus metus

Kiekvieną pavasarį mažų kainų prekybos tinklas „Lidl“ pirkėjams pasiūlo vis didėjantį lietuviškų daržovių asortimentą, kuris yra laukiamas kasmet: tai – lietuviški trumpavaisiai agurkai, pomidorai, braškės, lietuviškos salotos ir kita.

„Lidl“ duomenimis, šiuo metu asortimente labiausiai dominuoja švieži pomidorai ir įvairūs žalumynai. Tačiau bene paklausiausi – lietuviški trumpavaisiai agurkai, kuriems nuo ketvirtadienio iki pat sekmadienio prekybos tinkle „Lidl“ – bene mažiausia kaina: kilogramas su „Lidl Plus“ kuponu – tik 2,69 Eur, arba net 46 proc. pigiau. Akcija galioja perkant iki 2 kg. Perkant didesnį kiekį, likusiam kiekiui bus taikoma kita, taip pat žema kaina – 2,89 Eur/kg.

Agurkai ir kitos lietuviškos daržovės – tik aukščiausios kokybės

„Lidl“ pirkėjus džiugina ne tik mažos kainos, bet ir aukšta šviežių daržovių bei vaisių kokybė. Pasak „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovo Antano Bubnelio, jų prekybos tinkle kokybės užtikrinimui skiriamas didelis dėmesys.

„Mūsų misija – kiekvienam pirkėjui užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį. Todėl visi iki vieno „Lidl Lietuva“ daržoves ir vaisius tiekiantys ūkininkai privalo turėti tarptautinį „Global G.A.P.“ sertifikatą. Jis įrodo, kad augintojo ūkis – tvarus, jame tausojami gamtos ištekliai. Be to, užtikrinama ne tik darbuotojų, bet ir produktų sauga, o į jų auginimą žiūrima per darnaus vystymosi prizmę“, – sako A. Bubnelis.

Jis taip pat paaiškina, kad minėta sertifikavimo sistema siūlo papildomą modulį GRASP, kuris nuo 2023 m. yra privalomas visiems „Lidl Lietuva“ tiekėjams. GRASP įrodo, kad darbdavys yra socialiai atsakingas savo darbuotojų atžvilgiu.

„Viso prekybos tinklo „Lidl“ kokybės užtikrinimo procesams yra svarbi ir visa tiekimo grandinės schema bei jos dalyviai – nuo pat vaisių ir daržovių augintojų laukų iki tol, kol produktai atkeliauja į „Lidl“ parduotuves. Norint tiekti naujus produktus „Lidl“ parduotuvėms, kiekvienas tiekėjas privalo prieš veždamas prekes pateikti visą informaciją apie tiekimo grandinę“, – tikina „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos departamento vadovas A. Bubnelis.

Vasaros įkvėpti – balti šaltibarščiai

Nors vasara už lango dar nekvepia, jos nuotaikos įkvėps gaivūs ir gardūs – balti šaltibarščiai. Šis patiekalas gali tapti puikiu artėjančios vasaros atradimu.

Baltiesiems šaltibarščiams reikės:

4–5 lietuviškų trumpavaisių agurkų

Ryšulėlio ridikėlių

1 l „Pilos“ kefyro

4 kiaušinių

1 v. š. citrinos sulčių

Saujos svogūnų laiškų

Saujos krapų

Druskos, pipirų pagal skonį

Žiupsnelio cukraus

Agurkus ir ridikėlius supjaustykite šiaudeliais arba stambia burokine tarka. Susmulkinkite svogūnų laiškus ir krapus. Viską sudėkite į dubenį ir užpilkite citrinos sultimis. Užberkite druskos, pipirų ir cukraus. Viską šiek tiek paspauskite mentele arba rankomis ir palikite kelioms minutėms pastovėti.

Į dubenį su daržovėmis ir prieskoniais supilkite kefyrą ir išmaišykite. Padėkite dubenį į šaldytuvą ir palaikykite mažiausiai valandą.

Šaltibarščiams pastovėjus, išvirkite kiaušinius. Nulupkite juos, supjaustykite skiltelėmis ir sudėkite į šaltibarščius. Užberkite likusių smulkintų svogūnų laiškų, krapų.

Šaltibarščius patiekite su virtomis arba keptomis bulvėmis, taip pat galite skanauti ir vienus. Skanaus!

Gardūs ir traškūs, vasara kvepiantys lietuviški agurkai pirkėjų laukia visose „Lidl“ parduotuvėse 27-iuose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje ir Gargžduose.