Savivaldybė ragina į šventę registruotis ne tik pačius sutuoktinius, bet ir jų vaikus, anūkus ar kitus artimuosius, norinčius padaryti malonią staigmeną ilgametę santuoką puoselėjančioms poroms.
„Vilnius pirmiausia yra žmonės ir jų istorijos. Man atrodo labai svarbu tokias istorijas ne tik prisiminti, bet ir švęsti. Norime pagerbti poras, kurios savo gyvenimais liudija šeimos vertę, suteikti progą joms pasidžiaugti vienoms kitomis ir šia ypatinga sukaktimi. Penkiasdešimt ar daugiau bendro gyvenimo metų yra ypatinga sukaktis, verta ne tik šeimos, bet ir viso miesto dėmesio“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kviečia keturias santuokos sukaktis mininčias poras
Į šventinį priėmimą kviečiami sutuoktiniai, kurie 2026 metais mini vieną iš keturių išskirtinių santuokos sukakčių:
Auksinės vestuvės – 50 bendro gyvenimo metų.
Smaragdinės vestuvės – 55 bendro gyvenimo metai.
Deimantinės vestuvės – 60 bendro gyvenimo metų.
Geležinės vestuvės – 65 bendro gyvenimo metai.
Pasak savivaldybės, šventės tikslas – pagerbti ilgametę santuoką puoselėjančias poras ir suteikti joms galimybę ypatingą sukaktį paminėti ne tik šeimos rate, bet ir kartu su kitais vilniečiais.
Kas gali registruotis į šventę?
Dalyvauti priėmime gali poros, kurių viena iš minėtų santuokos sukakčių sukanka 2026 metais. Taip pat būtina, kad bent vienas iš sutuoktinių būtų deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniaus mieste.
Registracijos anketą gali užpildyti patys sutuoktiniai, jų vaikai, anūkai, kiti šeimos nariai ar artimi draugai.
Savivaldybė ypač ragina artimuosius nelikti nuošalyje ir pasirūpinti, kad apie šią galimybę sužinotų vyresnio amžiaus poros, kurios galbūt nesinaudoja internetu.
Registracija – iki gruodžio 1 dienos
Norint dalyvauti šventėje, būtina iki 2026 metų gruodžio 1 dienos užpildyti elektroninę registracijos anketą.
Registruotis galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje: „Auksinės vestuvės Vilniuje“.
Iškilmingas priėmimas Vilniaus rotušėje vyks šių metų gruodžio mėnesį. Tiksli renginio data bus paskelbta vėliau.
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