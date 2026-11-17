Paaiškėjo, kad šiame šou dalyvaus ir lietuvė, Kalifornijoje gyvenanti Rūta Martišauskaitė.
Populiariame šou dalyvaus lietuvė
„Beast Games“ – amerikiečių turinio kūrėjo Jimmy Donaldsono, geriau žinomo kaip MrBeast, sukurtas realybės žaidimų šou, kuriame šimtai dalyvių varžosi dėl milžiniškų piniginių prizų.
Pirmąjį sezoną sudarė 10 serijų, o jame dalyvavo net 1000 žmonių. Iš pradžių buvo žadamas 5 mln. JAV dolerių prizas, tačiau sezono pabaigoje bendra laimėtojo piniginė premija išaugo iki daugiau nei 10 mln. dolerių.
Pirmasis sezonas (2024–2025 m.) tapo žiūrimiausiu „Prime Video“ realybės šou. Per pirmąsias 25 dienas jį įsijungė 50 mln. žiūrovų. Kuriant sezoną pasiekti net 44 Gineso pasaulio rekordai. Tarp jų – brangiausias realybės šou sezonas, kurio gamybai išleista 100 mln. dolerių, ir didžiausias fizinis piniginis prizas filmavimo aikštelėje – 5 mln. dolerių.
Antrasis sezonas (2026 m.) pristatė kitokį formatą – 200 dalyvių buvo padalyti į dvi grupes: 100 stipriausiųjų ir 100 protingiausiųjų. Jie varžėsi dėl 5 mln. dolerių, o užduotys tikrino fizinę jėgą, intelektą ir strateginius gebėjimus. Vienoje serijoje pasirodė ir legendinis „Survivor“ vedėjas Jeffas Probstas – tai tapo dviejų populiarių realybės šou susitikimu.
Trečiasis sezonas, pavadintas „Beast Games: World Champions“, žada dar didesnį mastą. Šįkart į vieną projektą bus suburti net 196 pasaulio valstybių atstovai. Kiekvienas jų atstovaus savo šaliai ir sieks iškovoti pasaulio čempiono titulą bei 5 mln. JAV dolerių prizą.
Oficialiame anonse jau galima išvysti Romos Koliziejų, įspūdingą stadioną, kuriame telpa dešimtys tūkstančių žiūrovų, ir naujas varžybų užduotis. Dalyviams teks demonstruoti ne tik fizinę jėgą, bet ir sumanumą, įgūdžius bei gebėjimą priimti strateginius sprendimus. Žadamos ir intrigos – sąjungos, išdavystės bei kyšių pasiūlymai.
Sezonas prasidės gruodžio 16-ąją – tądien pasirodys pirmosios trys serijos. Vėliau žiūrovai kas savaitę sulauks po dvi naujas serijas, o finalas numatytas sausio 13 dieną. Šou bus transliuojamas išskirtinai „Amazon Prime Video“ platformoje daugiau nei 240 šalių ir teritorijų.
https://youtu.be/aVoih9O-cuc?si=r3oAkpCwkkfMyb2i