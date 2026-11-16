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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viešumoje visų žvilgsnius traukė Vashos įvaizdis: šalia jos – retai viešumoje matomas vyras

2026-11-16 20:08 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-16 20:08
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ilgos vakarinės suknelės, elegantiški kostiumai, teatro šviesos ir ore tvyrantys išskirtiniai aromatai. Daugiau nei 200 svečių susirinko į Kauno nacionaliniame dramos teatre vykusį „Krispo Art Gala“ vakarą. Šių metų tema „Sveiki sugrįžę namo“ kvietė pažvelgti į namus kaip į žmonių, prisiminimų, kvapų ir gyvenimo istorijų erdvę.

Ilgos vakarinės suknelės, elegantiški kostiumai, teatro šviesos ir ore tvyrantys išskirtiniai aromatai. Daugiau nei 200 svečių susirinko į Kauno nacionaliniame dramos teatre vykusį „Krispo Art Gala“ vakarą. Šių metų tema „Sveiki sugrįžę namo“ kvietė pažvelgti į namus kaip į žmonių, prisiminimų, kvapų ir gyvenimo istorijų erdvę.

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Į tradicinį renginį susirinko meno, kultūros, verslo ir gyvenimo būdo pasaulio atstovai, kuriuos suvienijo meilė grožiui, estetikai ir išskirtiniams kvapams, rašoma pranešime spaudai.

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(186 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Krispo Art Gala“

Tą vakarą teatras virto namais, kuriuose susitiko menas, kvapai ir gyvenimo istorijos. Nišinės parfumerijos ekspertė Kristina Strolienė vakaro svečius pakvietė atrasti namų jausmą per kvapus, prisiminimus, kasdienius ritualus ir juose telpančias istorijas.

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Nišinės parfumerijos gerbėjams skirtame vakare susipynė teatras, menas, muzika, parfumerija ir kasdienio gyvenimo estetika. Pasak renginio organizatorių, šių metų „Krispo Art Gala“ sumanymas gimė iš paprastos, tačiau prasmingos minties: gražiausios dovanos yra tos, kurios tampa mūsų gyvenimo dalimi.

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„Kvapas, kurį atpažįstame vos pravėrę namų duris. Žvakė, kurią uždegame vakarais. Mėgstamas puodelis rytinei kavai. Daiktai, kuriuos kažkada gavome dovanų, ilgainiui tampa mūsų ritualų, prisiminimų ir asmeninių istorijų dalimi. Būtent apie tai šiemet ir kalbame – ne apie daiktus, o apie gyvenimą, kuris vyksta aplink juos“, – sako K. Strolienė.

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„Krispo Art Gala“ (nuotr. Mariaus Žičiaus ir Raimondo Alešiūno)

Kauno nacionaliniame dramos teatre buvo sukurti simboliniai namai su trimis erdvėmis – svetaine, miegamuoju ir vonios kambariu. Jų atmosferą padėjo kurti minimalistinio dizaino baldai „Unminimal“ bei „Fėjos namų“ tekstilė ir patalynė, tapę organiška scenografijos dalimi.

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Kiekvienoje jų gyveno skirtingas personažas, atspindintis savitą gyvenimo būdą, įpročius ir santykį su namais. Vėliau jų istorijos persikėlė į sceną, o pasibaigus pasirodymui simbolinių namų durys atsivėrė ir svečiams. „Norėjosi sukurti vakarą, kuriame žmonės ne tik žiūrėtų į gražius daiktus, bet ir pajustų, kaip jie gyvena mūsų namuose. Juk renkant dovaną svarbiausia ne jos kaina ar pakuotė. Svarbiausia – žmogus, kuriam ją dovanojame. Kai dovaną išrenkame galvodami apie konkretų žmogų, ji įgyja visai kitą prasmę“, – sako nišinės parfumerijos ekspertė K. Strolienė.

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Trijų vakaro personažų idėja gimė iš skirtingų charakterių ir gyvenimo būdų. Jie įkvėpė sukurti tris savitus pasaulius, simbolizuojančius skirtingus santykius su namais. Vienas personažas įkūnijo judėjimą, keliones ir nuolatinį atradimų džiaugsmą, kitas – kūrybą, individualumą ir vidinio pasaulio paieškas, trečias – gebėjimą švęsti gyvenimą kasdienybėje.

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Trys personažai, trys gyvenimo ritmai ir trys skirtingi santykiai su namais priminė pagrindinę vakaro mintį – tikri namai niekada nebūna vienodi. Juose telpa skirtingi žmonės, įpročiai, nuotaikos ir istorijos.

Vakaro vieta taip pat pasirinkta neatsitiktinai. Teatro erdvė, kurioje kasdien gimsta istorijos ir personažai, šįkart tapo namais. Riba tarp scenos ir kasdienybės buvo sąmoningai ištrinta, primenant, kad grožis slypi ne tik išskirtinėse progose, bet ir kasdieniuose ritualuose.

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„Krispo Art Gala“ (nuotr. Mariaus Žičiaus ir Raimondo Alešiūno)

„Kartais atrodo, kad grožis turi būti kažkur ypatingai – galerijoje, scenoje ar šventėje. Tačiau man gražiausia estetika yra ta, su kuria gyvename kasdien. Kaip pasitinkame rytą, kokį kvapą pasirenkame namams ar kokią žvakę uždegame vakare. Norėjosi parodyti, kad ir mūsų kasdienybė gali būti savotiškas meno kūrinys“, – sako K. Strolienė.

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Artėjant šventiniam laikotarpiui vakaro tema natūraliai pakvietė susimąstyti ir apie dovanojimo prasmę.

„Man atrodo, kad dovanojimas yra menas. Dovanodami mes iš tiesų sakome: aš tave pažįstu, matau ir suprantu, kas tau patinka. Gražiausia, kai dovana nelieka lentynoje kaip prisiminimas, o tampa žmogaus gyvenimo dalimi“, – sako nišinės parfumerijos ir dovanų ekspertė.

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Šių metų tema „Sveiki sugrįžę namo“ K. Strolienei ir jos vyrui Povilui Stroliui turi ir asmeninę reikšmę. Ji su šeima ne kartą yra atvėrusi savo namų duris svečiams, todėl šių metų vakaro tema tapo natūraliu jos verslo filosofijos tęsiniu – noru dalytis tuo, kas artima, tikra ir prasminga.

„Krispo Art Gala“ (nuotr. Mariaus Žičiaus ir Raimondo Alešiūno)

„Kuo daugiau gyvenime patiriu, tuo aiškiau suprantu, kad tikroji prabanga nėra daiktai. Tai jausmas, kurį jie padeda sukurti. Gražiausia dovana yra ta, kuri parodo, kad žmogų iš tiesų pažįsti ir kuri lieka jo gyvenime ilgiau nei pati dovanojimo akimirka. Šiemet norėjome pakviesti žmones ne tik į renginį, bet ir į pasaulį, kuriuo gyvename ir tikime“, – sako „Krispo“ kūrėja K. Strolienė.

Į renginį susirinko būrys žinomų žmonių, tarp kurių išsiskyrė ir Gabrielė Navickė-Vasha. Moteris pasirinko elegantišką, ryškiai raudoną suknelę, subtiliai pabrėžusią jos dailias kūno linijas.

Į šventę ji atvyko ne viena – kompaniją jai palaikė vyras Elvinas Navickas.

 

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Bišk nepuonial
Bišk nepuonial
2026-11-16 20:24
Čia vaša, naša ar obščaja?
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