Vilniaus rotušėje – iškilminga šventė: patekti galėjo ne visi

Šventinio vakaro šeimininkai – ambasadorius dr. Cornelius Zimmermann ir jo žmona prof. dr. Christiane Zimmermann – pakvietė gausią bendruomenę kartu pažymėti 36-ąsias Vokietijos susivienijimo metines.
Susirinko kviestiniai svečiai
Šis renginys dar kartą pabrėžė itin glaudžius bei visapusiškus abiejų šalių ryšius politikos, saugumo, ūkio, kultūros ir švietimo srityse.
Oficialios dalies metu renginio dalyviai taip pat galėjo įsiamžinti prie šiai progai skirtos fotosienelės.
Spalio 3-ąją minima Vokietijos vienybės diena – svarbiausia šalies valstybinė šventė. Ji primena 1990 metų įvykius, kai Rytų Vokietijai (VDR) tapus Vakarų Vokietijos (VFR) dalimi, po 45 metų pertraukos vėl buvo atkurta vieninga Vokietijos valstybė.
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