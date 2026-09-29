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Prie verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ jungiasi dar viena garsi verslininkė: štai kas ji

2026-09-29 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 13:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vienintelis šou Lietuvoje, kuriame iš tiesų galima sukirsti rankomis net dėl milijoną siekiančių investicijų, grįžta į TV ekranus! Paaiškėjo, kad prie verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ komandos prisijungė dar viena garsi šalies verslininkė. 

Rykliai
GALERIJA (7)

Vienintelis šou Lietuvoje, kuriame iš tiesų galima sukirsti rankomis net dėl milijoną siekiančių investicijų, grįžta į TV ekranus! Paaiškėjo, kad prie verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ komandos prisijungė dar viena garsi šalies verslininkė. 

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Rykliai. Lietuva“ investuotojas Tadas Burgaila, kuris ir vėl pasirodys populiariame verslumo šou, apsilankė „Power Hit Radio“ laidoje „Šok į kelnes“, kur prakalbo apie tai, kas laukiame naujame sezone. 

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FOTOGALERIJA. „Rykliai. Lietuva“

Paaiškėjo, kas jungiasi prie šou „Rykliai. Lietuva“

T. Burgaila atskleidė, kad „Rykliai. Lietuva“ investuotojų komanda pasipildė dviem verslininkėmis. 

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Jau anksčiau buvo skelbta, kad viena iš jų – puikiai visiems žinoma verslininkė, socialinių mokslų daktarė bei edukologė Austėja Landsbergienė.

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T. Burgaila atskleidė, kad prie komandos taip pat jungiasi Janita Janušauskaitė-Plungė – „KIKA grupės“ įkūrėja ir savininkė. 

Kalbėdamas apie tai laidoje „Šok į kelnes“, T. Burgaila pripažino, kad rasti verslininkų šiam projektui nėra lengva. 

„Lietuvoje nėra labai lengva surasti „ryklių“. Čia yra ta laida, kur niekas nemoka honoraro ir dar reikia pačiam sudėti… Žinoma, niekas nėra įsipareigojęs, kad turi investuoti kažkokią sumą, gali ir nedėti, jei nerandi nieko“, – sakė T. Burgaila.

O jei ir jūs vis dar norite tapti „Rykliai. Lietuva“ dalyviu, anketą galite rasti čia

Daugiau klausykite „Spotify“: https://open.spotify.com/show/5UAk4dk6Z6rBWhOPtiOLjF?si=bf469ccc2c5744a6

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