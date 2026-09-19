Už kokius keistus daiktus amerikiečiai pasiryžę mokėti tiek, kiek lietuviai pakloja už automobilius?

Šį sekmadienį laukia itin moteriška kova. Pirmojoje komandoje savo jėgas išbandys kapitonė Auksė, jos mama Marytė ir draugė Vakarė. Netruks paaiškėti, kad Auksė – hiphopo šokėja. Dalyvė laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui netgi pažadės sušokti laimės šokį – tiesa, tik tuo atveju, jei pavyks laimėti.
Prie kitos komandos vairo stos visą Europą apkeliavusi Vilma, o kartu su ja žais Antikos entuziastė Edvilė ir mokytoja Ieva, kuri laisvalaikiu mokosi giedoti ir groti gitara.
Žaidimas, kaip visada, prasidės nuo „Patiekalo“ rubrikos – komandoms teks spėlioti, kiek ir kokių ingredientų prireikė lietinių su kumpiu ir sūriu gamybai.
Po įtemptos „Patiekalo“ rungties dalyvėms teks atspėti, kuris iš dviejų neįprastų daiktų – vyriška rankinė su alaus pilvu ar šoninės formos pleistrai. M. Stasiulis neslėps susižavėjimo šiais daiktais ir pripažins, kad pats labai norėtų įsigyti abu.
Vėliau moterims teks skaičiuoti įspūdingų reklamos kontraktų sumas. Jos išgirs klausimą, kurio sportininko reklamos kontraktas galėjo būti vertas apie 70 mln. JAV dolerių. Tarp variantų – Maria Sharapova ir „Nike“, Serena Williams ir „Nike“ bei Roger Federer ir „Uniqlo“.
Bene didžiausių emocijų laidoje sulauks klausimas apie garsų JAV aktorių Williamą Shatnerį. Dalyvėms teks atsakyti, ką aktorius pardavė už 25 tūkst. JAV dolerių. Tarp variantų – aktoriaus nagų nuokarpos, inkstų akmuo ir protinis dantis.
Vienai komandai teks pasukti galvą, ir kam lietuviai galėtų išleisti net 3 tūkst. eurų – pilno kūno masažiniam foteliui, miesto elektriniam dviračiui ar mobiliai medinei pirčiai.
„Fotelis gal mažiau… 3 tūkstančiai už vieną fotelį?“ – kels klausimus žaidimo dalyvė. Tik ar jai pavyks surasti teisingą atsakymą?
O kuriai komandai geriausiai seksis spėlioti daiktų, produktų ir paslaugų kainas bei parsivežti pagrindinį žaidimo prizą – net 300 eurų vertės „Maximos“ dovanų kortelę, sužinosite jau šioje laidoje.
Labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“.
„Kas po kiek?“ – sekmadieniais, 17.30 val. per TV3.
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