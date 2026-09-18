Nauja penktadienių tradicija – legendinės Lietuvos krepšinio kovos: paskutinis medalis ir pergalė, atvėrusi kelią į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes

2015-ieji Lietuvos krepšinyje iki šiol išlieka ypatingi. Prieš 11 metų Jono Kazlausko treniruojama komanda iš Prancūzijos grįžo su sidabru – iki šiol paskutiniu Lietuvos rinktinės medaliu Europos čempionate.
Šalia jau gerai pažįstamų Jono Valančiūno, Jono Mačiulio, Manto Kalniečio ir kitų rinktinės lyderių, tąkart turnyre debiutavo net keturi nauji žaidėjai: Lukas Lekavičius, Artūras Milaknis, Deividas Gailius ir vos 19-os Domantas Sabonis.
Nors grupės etapą Lietuvos rinktinė baigė pirmoje vietoje, atkrintamosiose teko gerokai paprakaituoti. Aštuntfinalyje Gruziją lietuviams pavyko nugalėti tik po atkaklios kovos (85:81), o ketvirtfinalyje Italiją įveikėme tik po pratęsimo (95:85).
Pusfinalyje lietuvių laukė dar didesnis iššūkis – iki tol turnyre nė karto nepralaimėjusi Serbija. Favoritų etiketė tuomet aiškiai priklausė varžovams, tačiau lietuviai aikštelėje parodė, kad prognozės dar nieko negarantuoja.
Vienas ryškiausių šio pusfinalio epizodų – Renaldo Seibučio gynyba prieš serbų įžaidėją Milošą Teodosičių.
Būtent šią dvikovą prisimena ir 2015-aisiais rungtynes per radiją komentavęs sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas.
„Pagrindiniu mūsų herojumi tapo Renaldas Seibutis, kuris fantastiškai gynėsi prieš Milošą Teodosičių. Serbų lyderis tuo metu buvo turbūt geriausias Eurolygos krepšininkas, o kartu – Serbijos rinktinės smegenys. Seibutis dėjo milžiniškas pastangas jį stabdydamas ir tapo neapdainuotu rungtynių herojumi“, – prisimena R. Vyšniauskas.
Savo progą išnaudojo ir Mindaugas Kuzminskas – aikštelėje praleidęs daugiau nei 30 minučių, jis tapo vienu iš ryškiausių pusfinalio žaidėjų. O Jonas Valančiūnas ne tik pelnė daugiausiai taškų Lietuvos rinktinėje, bet ir buvo naudingiausias viso mačo žaidėjas.
Vis dėlto, anot R. Vyšniausko, ši pergalė buvo visos komandos nuopelnas: „Rungtynes laimėjome vieninteliu įmanomu būdu – įveldami serbus į labai gynybinį krepšinį. Šiuo atveju kur kas svarbiau už individualius pasirodymus buvo bendras komandos atsidavimas gynyboje.“
Dėl iškovotos pergalės Lietuva ne tik tvirtai žengė į finalą – tai leido užsitikrinti ir tiesioginį kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.
Tačiau olimpinis bilietas buvo tik dalis džiaugsmo – šis laimėjimas sirgaliams turėjo ir itin saldų revanšo skonį.
1995 m. Europos krepšinio čempionato finale Lietuva skaudžiai pralaimėjo Serbijos pirmtakei Jugoslavijai, kurios gretose tuomet žaidė ir Aleksandras Džordževičius. O praėjus dviem dešimtmečiams, jis jau treniravo Serbijos rinktinę, tad 2015 m. pusfinalio pergalė daugeliui atrodė kaip simbolinis atpildas.
„Kai laimi iš autsaiderio pozicijos, tai atneša nepalyginamai daugiau džiaugsmo nei dominavimo įtvirtinimas. Sudėjus istorinę priešpriešą su Serbija, iškovotą bilietą į olimpiadą ir tai, kad nebuvome šių rungtynių favoritai, Lietuvai tai tapo tikrai labai didele pergale“, – apibendrina R. Vyšniauskas.
Po dviejų dienų finale lietuviai susitiko su Ispanija, kuriai nusileido 63:80 ir iš Prancūzijos grįžo su garbingu sidabru rankose.
Vienas dramatiškiausių Lietuvos rinktinės mačų istorijoje grįžta į ekranus – Europos krepšinio čempionato 2015 m. pusfinalis. Serbija–Lietuva“ – jau šį penktadienį nuo 22 val. per TV6!
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