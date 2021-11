Vaikas viduriuoja: kaip skubiai padėti ir išvengti komplikacijų?

Dažną vaikų viduriavimą lemia dar nesusiformavęs imunitetas, kuris negali tinkamai apsisaugoti nuo virusų, bakterijų ar parazitų, tačiau geroji žinia ta, kad kiekvieną kartą negalavimas lengvėja, nes vaiko imunitetas stiprėja.

Vis dėlto, ne veltui šaltuoju metų laiku padažnėja vaikų sergamumas rotavirusu ar kitomis virusinėmis infekcijomis, kurių vienas iš simptomų – viduriavimas. Tad, siekdami apsaugoti savo vaiką nuo viduriavimo, privalote žinoti, kas gali sukelti šį virškinimo sutrikimą, kokios gresia komplikacijos bei svarbiausia – kaip tinkamai pasirūpinti vaiko sveikata užklupus viduriavimui.

Viena pagrindinių viduriavimo priežasčių – rotavirusas

Viena iš dažnai pasitaikančių vaikų viduriavimo priežasčių – rotavirusinė infekcija. Remiantis „Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro“ informacija, rotavirusas yra ganėtinai sezoniškas, nes sergamumo lygis išauga per gruodžio-gegužės mėnesius. Be to, šio viruso sukelta žarnyno infekcija dažniausiai pasireiškia iki 5 metų vaikams.

REKLAMA

Sukėlėjai į žarnyną patenka per užterštą maistą ar vandenį. Taip pat infekciją gali platinti sergantys ar užkratą nešiojantys asmenys: užsikrėsti galima per nešvarias rankas, jei nėra laikomasi asmens higienos taisyklių

Dėl dar nepilnai susiformavusio ar silpno vaiko imuniteto rotavirusas gali būti itin pavojingas, kadangi ši infekcija, pasireiškianti vėmimu, karščiavimu, viduriavimu, bendra organizmo intoksikacija gali sukelti staigų vaiko skysčių ir elektrolitų netekimą.

Dėl ūminio viduriavimo vaikui gali grėsti ir dar vienas pavojus – disbiozė. Šis terminas reiškia normalios žarnyno mikrobiotos sudėties ir savybių pasikeitimą, kadangi padažnėjus tuštinimuisi – dalis gerųjų bakterijų pasišalina iš organizmo.

Taigi, viduriuojant vaikui ypač svarbu imtis papildomų priemonių, padėsiančių mažylio organizmui kovoti su viduriavimo pasekmėmis.

Kaip padėti vaikui, kuris viduriuoja?

Pirmiausia, stebėkite, ar viduriuojant vaikas suvartoja pakankamai skysčių, kadangi pastarųjų netekimas gali sukelti įvairius organų pažeidimus. Skysčiai, kuriuos rekomenduojama gerti: vanduo, arbata arba specialūs rehidratacijai skirti skysčiai.

Viduriavimo gydymui rinkitės simptomus mažinančius vaistus, o disbiozės gydymui ir gerųjų bakterijų atstatymui žarnyne rinkitės probiotikus. Pastarieji sudaro nepalankias sąlygas ligą sukeliančių virusų ir bakterijų dauginimuisi, stimuliuoja imuninius mechanizmus ir apsaugo žarnyno gleivinę.

Taip pat svarbu įsidėmėti, kad vaikui viduriuojant, jam nevertėtų siūlyti valgio, jei jis to nenori. Patartina atsisakyti mėsos, kepto ir riebaus maisto, šviežių vaisių ir jų sulčių, bet kokių kitų produktų, pasižyminčių dideliu cukraus kiekiu.

Visgi, vaikui viduriuojant itin svarbu stebėti simptomus ir nedelsiant kreiptis į specialistus, jei pastebite šiuos negalavimus: