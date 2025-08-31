Užsikrėsti galima darže ar kieme: gydytojas įspėja apie 4 pavojingas ligas

Atsakymus į šiuos klausimus naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pateikė Santaros klinikų infekcinių ligų gydytojas Olegas Aliancevičius.
Stabligės pavojai: kaulų lūžis
Gydytojas pasakoja, kad nors Lietuvoje sergamumas stabligės infekcija yra sumažėjęs, pavienių atveju atsiranda:
„Net ir teisingai gydant, mirtingumas aukštas. Stabligės gydymas sudėtingas, dažnu atvėju pacientai atsiduria reanimacijoje, taip pat vaistų kaina, gydant šią infekciją – labai didelė“, – teigia gydytojas.
O. Aliancevas pasakoja, kad stabligės skiepas yra įtrauktas į naujagimių skiepų kalendorių, yra nemokamas, ragina neščiosiomis (3 trimestre), taip pat skiepytis, norint apsaugoti vaisių. Gydytojas įspėja, jog egzistuoja naujagimių stabligė, kuri gali išsivystyti virkštelę nukirpus nešvariomis žirklėmis.
Kalbėdamas apie žaizdas, gydytojas rekomenduoja atkreipti dėmesį į jų dydį bei nešvarumus.
„Viskas priklauso nuo žaizdos nešvarumo. Manoma, kad žaizda turi būti didesnė nei 1 cm, užteršta dirvožemiu. Dirvožemio plika akimi galime nepamatyti, tad pacientams atvykus su didesnėmis žaizdomis – rekomenduojama skiepytis“, – teigia O. Aliancevas.
Paklaustas apie simptomus, gydytojas įvardija esminius ženklus, išduodančius stabligę.
„Kamuoja vietiniai raumenų spazmai veido srityje, išsitempia žandai. Spazmuoja ir kaklo raumenys. Spazmai trunka iki kelių minučių, gali būti išprovokuoti garso arba šviesos. Jei infekcija negydoma, spazmai plinta per visą kūną, išsigaubia pilvas, itin stipriai įsitempia raumenys, kurie gali privesti prie kaulų lūžio. Taip pat sutrinka kvėpavimas, dėl ko žmogus gali mirti“, – pasakoja pašnekovas.
Neįprasti pasiutligės simpotimai
Kalbėdamas apie kitas virusines infekcijas, O. Aliancevas pamini pasiutligę:
„Gyvūnų įkandimai taip pat yra pavojingi, nuo jų rekomenduojama skiepytis. Gyvūno dantys gali būti nešvarūs, užteršti, užsikrėtus pasiutlige 100 proc. neišgyvenama, tad reikia būti budriems ir vengti neaiškios kilmės gyvūnų“, – teigia O. Aliancevas.
Gydytojas dalijasi simptomais, į kuriuo reikėtų atkreipti dėmesį, įtarus užsikrėtus pasiutlige.
„Jaučiamas galvos skausmas, vandens baimė, oro baimė, pacientai springsta nuo vandens. Vėliau seka koma ir mirtis. Lietuvoje yra saugu, tačiau atvykstantys iš kitų šalių gali kelti pavojų“, – pasakoja gydytojas.
Erkės ir jų sukeliami pavojai
O. Aliancevo teigimu, vis dar Europoje esame pirmi pagal erkinio encefalito susirgimų skaičių. Anot pašnekovo, simptomai primena peršalimą, tad gali suklaidinti.
„Susirgus erkiniu encefalitu pastebimas karščiavimas, kuris užeina dvejomis bangomis. Pirmoji, panaši į peršalimą, tuomet seka pasveikimo laikotarpis, po kurio antroji banga, kuri būna sunkesnė, reikalaujanti hospitalizacijos, kamuoja itin aukšta temperatūra. Gydymo nėra, tad rekomenduojama apsisauogti skiepais“, – teigia O. Aliancevas.
„Kalbant apie Laimo ligą, skaičiai panašūs į erkinį encifalitą, bet Laimo liga lengvesnė, dažnu atveju apsieina tik odos bėrimu. Aptikus bėrimą, reikia kreiptis į šeimos gydytoją, kuris nustatys, ką bėrimas simbolizuoja. Kuo greičiau erkė ištraukiama, tuo didesnis šansas Laimo liga neužsikrėsti“, – pasakoja pašnekovas.
Daugiau patarimų išgirskite auksčiau esamnčiame vaizdo įraše.
