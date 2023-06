Užmirškite eiles per atostogas – jų išvengti padės keletas taisyklių

REKLAMA

Oro uostose laiko padės sutaupyti atidumas

Ruošiantis atostogauti, dar prieš keliaujant į oro uostą, svarbu peržvelgti galiojančias taisykles, saugumo ir bagažo patikros reikalavimus, nes kišenėje likusios monetos ar pamiršti papuošalai gali sutrukdyti greitai pereiti patikros eilę. Bagažo peržiūrėjimas padės išvengti nereikalingo nerimo ir sutrumpins laukimo laiką eilėse.

„Natūralu, kad keliaudami norime atsipalaiduoti, apsirengti tai, kas sukelia atostogų nuotaiką, pasipuošti labiau išskirtiniais aksesuarais. Tačiau vykstant į oro uostą derėtų juos nusiimti, kad netektų pro patikrinimo vartus eiti pakartotinai. Prieš einant į patikrą reikėtų peržiūrėti ir drabužių kišenes, kad jose neliktų metalinių ar kitų neleidžiamų daiktų, kurių sąrašą visada galite rasti čia: https://www.vvtat.lt/oro-vezimo-paslaugos/patarimai-vartotojui/draudziamu-daiktu-sarasas/137. Taip sutaupysite ne tik savo, bet ir kitų keliaujančių brangų laiką“, – pabrėžia M. Bielinytė.

Oro uostai taiko griežtą pervežamų skysčių politiką, tad į skrydį galima pasiimti tik keletą 100 ml. talpos buteliukų. Pasak kelionių ekspertės, bandymas įsinešti daugiau skysčių į lėktuvą yra viena dažniausiai daromų keliautojų klaidų: „Skystas higienos priemones derėtų susipakuoti tinkamai, o taip pat prieš kelionę peržiūrėti oro uosto apsaugos taisykles. Į kelionę nepatarčiau vežtis daug vietos bagaže užimančių kūno prausiklių ar šampūnų buteliukų. Šias priemones daug paprasčiau nusipirkti vietoje, jau atskridus į šalį, arba naudotis viešbutyje esančiomis higienos priemonėmis. Kaip tvarias keliones skatinanti bendrovė, kviečiame savo bagažą planuoti atsakingai ir draugiškai aplinkai. Prisiminkite, jog mažesnis lagamino svoris reiškia ir mažesnę CO2 taršą. Šiuo atveju rekomenduočiau iš anksto susidaryti planuojamų pasiimti daiktų sąrašą – jis padės išlikti organizuotiems ir užtikrins, kad pasiimsite tik tai, ko tikrai reikia.“

Transportą užsisakykite dar prieš kelionę

Atvykę į oro uostą svečioje šalyje, daug laiko galime sugaišti laukdami taksi automobilio, ypač jei atskridome vakare, kai viešasis transportas į miesto centrą jau nebevažiuoja. Tačiau visada galima užsisakyti transportą iš anksto, o tai neretai padeda sutaupyti ne tik laiko, bet ir pinigų.

„Jei keliaujate su kelionių organizatoriumi, pervežimo iki viešbučio paslauga dažniausiai yra bendro kelionės paketo dalis, todėl nereikia sukti dėl to galvos. O jei keliaujate savarankiškai, užsisakydami taksi iš anksto, įprastai sumokėsite mažiau, nei keliaudami prie oro uosto laukiančiu transportu. Be to, sutaupysite ir laiko, kadangi prie oro uoste esančių taksi automobilių dažnai susidaro laukiančiųjų eilės“, – sako „Novaturo“ atstovė.

Bilietus į turistinius objektus rekomenduoja įsigyti iš anksto

Aktyvaus poilsio mėgėjai atostogų metu stengiasi aplankyti kuo daugiau populiarių muziejų ir istorinių objektų.. Tiesa, prie daugeliui patraukliausių lankomų objektų, ypač sezono metu, nusidriekia turistų eilės, kuriose tenka prastovėti ir po keletą valandų. Todėl prieš kelionę rekomenduojama susidaryti planą, ką norėsite aplankyti, ir pasidomėti bilietų įsigijimo iš anksto galimybe.

„Norint aplankyti populiarų turistinį objektą, reikėtų peržiūrėti internete esančius išankstinius bilietų pasiūlymus, kurie išties padės ne tik sutaupyti laiko, bet ir pinigų. Atrodo, visi tai žinome, bet visgi neretai prisimename jau atvykę į vietą. Žinoma, jei jūsų kelionė planuoja kelionių organizatoriai ir, pavyzdžiui, leidžiatės į pažintinį poilsį, ekskursijomis ir bilietais jau bus pasirūpinta. O savarankiškos kelionės metu verta nepamiršti, kad būtent turint su išankstinį bilietą muziejuose neretai galima praleisti laukiančiųjų eiles, taip pat rezervuoti patogų jums lankymo laiką ar ekskursiją su gidu. Kai kurie muziejai siūlo ir kiek brangesnius bilietus, padedančius praleisti eiles, tad jei jūsų dienotvarkė suplanuota ir intensyvi – galima įvertinti tokią galimybę“, – pataria M. Bielinytė.

Norint išvengti eilių, svarbus ir tinkamai pasirinktas paros metas. „Eilės prie muziejų ar lankytinų objektų įprastai būna mažesnės iš ryto, tad taupydami laiką, stenkitės pažintinę atostogų dalį planuoti iškart po pusryčių, kas kartu gali tapti ir savotiška mankšta“, – priduria „Novaturo“ atstovė.

Planuojantys aplankyti keletą muziejų ar turistinių objektų, taip pat turėtų atkreipti dėmesį į kombinuotus bilietus asmeniui arba visai šeimai – su jais populiariausias miesto lankytinas vietas pamatysite pigiau: „Kombinuotus bilietus rekomenduočiau pirkti internetu arba miestų turizmo informavimo centruose. Taip ne tik sutaupysite laiko, bet ir galėsite paklausti apie rečiau turistų lankomus objektus, gauti įdomių rekomendacijų, kurias nebūtinai rasite lankstinukuose ar populiariausių maršrutų aprašymuose.“

Prieš atvykstant į viešbutį – būtina patikrinti registracijos laiką

Atvykus į viešbutį po skrydžio, mažiausiai norisi su daiktais laukti eilėje prie registratūros. Nors atrodo, kad tai neišvengiama, ne viskas priklauso nuo viešbučio personalo.

„Jei keliaujate savarankiškai, rezervuojant kambarį per užsakymo programėlę, nepamirškite informuoti viešbučio, kada į jį atvyksite, kokį bagažą turėsite, ar prireiks pagalbos jį gabenant. Turėdami šią informaciją darbuotojai galės pasiruošti didesniam keliautojui srautui konkrečią valandą. O jei prie viešbučio registratūros matote eilę, pasirūpinkite visais reikiamais dokumentais iš anksto – taip ne tik sutaupysite laiko, bet ir padėsite greičiau registracijos sulaukti kitiems viešbučio svečiams“, – sako Miglė Bielinytė.

Be to, keliaujant labai svarbu pasitikslinti, nuo kelintos valandos viešbutis priima svečius įsiregistravimui. Nors dažniausiai nauji keliautojai laukiami nuo 14 valandos, yra galimybė kambarį gauti ir anksčiau, tačiau apie šį norą reikėtų įspėti iš anksto – dar rezervacijos metu: „Įprastai viešbučiai nurodo konkrečias valandas tam, kad maksimaliai pasiruoštų lankytojų atvykimui. „Nereikėtų tikėtis, kad viešbutis svečius priims bet kuriuo laiku, ypač – aktyvaus atostogų sezono metu ir jeigu tokio noro neišreiškėte iš anksto. Tiesa, kartais pasitaiko, kad kambariai atlaisvinami ir sutvarkomi anksčiau, tačiau tai labiau išimtis nei taisyklė.“