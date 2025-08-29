Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ugniagesiai skubiai įspėja Lietuvos gyventojus: kreipiasi į visus

2025-08-29 07:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 07:45

Ugniagesiai gelbėtojai kreipiasi į Lietuvos gyventojus, šildančius namus kietuoju kuru – dabar pats laikas pradėti ruoštis saugiam šildymo sezonui. Atėjo metas pasirūpinti kaminais ir juos išvalyti, atlikti ir kitus darbus, kad kiltų kuo mažesnė gaisro rizika.

Ugniagesiai (nuotr. TV3)

Ugniagesiai gelbėtojai kreipiasi į Lietuvos gyventojus, šildančius namus kietuoju kuru – dabar pats laikas pradėti ruoštis saugiam šildymo sezonui. Atėjo metas pasirūpinti kaminais ir juos išvalyti, atlikti ir kitus darbus, kad kiltų kuo mažesnė gaisro rizika.

REKLAMA
0

Nors dar skaičiuojame paskutines vasaros dienas, orai šiluma jau nedžiugina, o nespėsime net pastebėti, kaip ateis šildymo sezonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš ugniagesių – priminimas, ką padaryti prieš šildymo sezoną

Kūrenantiems namus ir šildantiems juos krosnimi, jau dabar pats metas pasirūpinti ne tik kamino švara – Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ primena, ką būtina padaryti nedelsiant.

REKLAMA
REKLAMA

„Laikas valyti kaminus!

Liaudies išmintis byloja: „Ruošk roges vasarą, o ratus – žiemą“. Kaip teigia kaminkrėčiai, dabar pats laikas pasirūpinti kaminų švara. Jie neabejoja, kad jeigu gyventojai reguliariai valytų kaminus prieš sezoną, gaisrų kiltų tikrai mažiau.

REKLAMA

Be to, kaminkrėčiai pastebi, kad gyventojai kaminų švara rūpintis pradeda tik tada, kai pradingsta trauka, ar jei kaminas pradeda alsuoti ugnimi. Neretai tai padaryti priverčia ir kilęs gaisras.

Kuo dar reikėtų pasirūpinti prieš prasidedant kūrenimo sezonui?

– Patikrinkite šildymo įrenginių būklę. Apžiūrėkite krosnis, židinius, šildymo katilus, ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai, ar neišdegę kaminų įdėklai.

REKLAMA
REKLAMA

– Aptikę plyšius šildymo sienelėse ar kamine, juos užtinkuokite moliu ar specialiomis tam skirtomis medžiagomis.

– Dūmtraukius ir sienas su dūmų kanalais nutinkuokite ir išbaltinkite kalkių skiediniu ar kitokiais dažais. Taip greičiau pastebėsite atsiradusius įtrūkimus“, – patarimais dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų