Ugniagesiai skubiai įspėja Lietuvos gyventojus: kreipiasi į visus

Nors dar skaičiuojame paskutines vasaros dienas, orai šiluma jau nedžiugina, o nespėsime net pastebėti, kaip ateis šildymo sezonas.
Iš ugniagesių – priminimas, ką padaryti prieš šildymo sezoną
Kūrenantiems namus ir šildantiems juos krosnimi, jau dabar pats metas pasirūpinti ne tik kamino švara – Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ primena, ką būtina padaryti nedelsiant.
„Laikas valyti kaminus!
Liaudies išmintis byloja: „Ruošk roges vasarą, o ratus – žiemą“. Kaip teigia kaminkrėčiai, dabar pats laikas pasirūpinti kaminų švara. Jie neabejoja, kad jeigu gyventojai reguliariai valytų kaminus prieš sezoną, gaisrų kiltų tikrai mažiau.
Be to, kaminkrėčiai pastebi, kad gyventojai kaminų švara rūpintis pradeda tik tada, kai pradingsta trauka, ar jei kaminas pradeda alsuoti ugnimi. Neretai tai padaryti priverčia ir kilęs gaisras.
Kuo dar reikėtų pasirūpinti prieš prasidedant kūrenimo sezonui?
– Patikrinkite šildymo įrenginių būklę. Apžiūrėkite krosnis, židinius, šildymo katilus, ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai, ar neišdegę kaminų įdėklai.
– Aptikę plyšius šildymo sienelėse ar kamine, juos užtinkuokite moliu ar specialiomis tam skirtomis medžiagomis.
– Dūmtraukius ir sienas su dūmų kanalais nutinkuokite ir išbaltinkite kalkių skiediniu ar kitokiais dažais. Taip greičiau pastebėsite atsiradusius įtrūkimus“, – patarimais dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
