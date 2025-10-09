Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Tvarka namuose už mažą kainą: „Rimi“ kviečia pasinaudoti „Švaradienių“ nuolaidomis

REKLAMA / 2025-10-09 13:20 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Atvėsus orams ir ilgėjant vakarams, vis daugiau laiko praleidžiame namuose – todėl norisi, kad čia būtų jauku, švaru ir gera būti. Ruduo – puikus metas generalinei tvarkai: kol keičiasi sezoniniai drabužiai ir iš spintų dingsta vasaros daiktai, verta peržvelgti visus namų kampelius, atnaujinti buities priemones ir pasiruošti šaltajam sezonui. Prekybos tinklas „Rimi“ kviečia pasinaudoti „Švaradienių“ nuolaidomis – net dvi savaites pirkėjai gali įsigyti populiariausių valymo ir skalbimo priemonių pigiau. 

Švara namuose. nuotr. Pexels.jpg

Atvėsus orams ir ilgėjant vakarams, vis daugiau laiko praleidžiame namuose – todėl norisi, kad čia būtų jauku, švaru ir gera būti. Ruduo – puikus metas generalinei tvarkai: kol keičiasi sezoniniai drabužiai ir iš spintų dingsta vasaros daiktai, verta peržvelgti visus namų kampelius, atnaujinti buities priemones ir pasiruošti šaltajam sezonui. Prekybos tinklas „Rimi“ kviečia pasinaudoti „Švaradienių“ nuolaidomis – net dvi savaites pirkėjai gali įsigyti populiariausių valymo ir skalbimo priemonių pigiau. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Tvarka namuose tiesiogiai susijusi su mūsų savijauta

Grįžus į švarius, tvarkingus namus, kur kiekvienas daiktas turi savo vietą – jie tampa erdve, kurioje norisi ilsėtis, dirbti, leisti daugiau laiko. Nors iš pirmo žvilgsnio tvarka gali atrodyti tik estetikos klausimas, iš tiesų švara turi gilų psichologinį poveikį.

REKLAMA

Moksliškai įrodyta, kad tvarkinga aplinka mažina stresą ir įtampą. Kai aplink nėra vizualinio chaoso, smegenys gauna mažiau dirgiklių, todėl žmogui lengviau atsipalaiduoti. Dar prieš dešimtmetį Kalifornijos universiteto (UCLA) mokslininkų atlikti tyrimai atskleidė, kad tie, kurie savo namus apibūdina kaip netvarkingus, dažniau jaučiasi pavargę ir įsitempę – jų organizme fiksuojamas aukštesnis streso hormono kortizolio lygis. Tuo tarpu švari erdvė siunčia kūnui signalą, kad viskas gerai, galima atsipalaiduoti. Tvarka suteikia kontrolės jausmą ir vidinę ramybę.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, tvarkinga aplinka ne tik kuria vidinę pusiausvyrą, padeda susikaupti ir atsipalaiduoti, bet ir užtikrina higienišką mikroklimatą.

„Norime, kad mūsų pirkėjai turėtų visas galimybes komfortabiliai jaustis kasdienybėje. Siūlydami nuolaidas, atsižvelgiame į tai, kas paklausu tam tikru laikotarpiu. Kadangi ruduo – puikus metas generalinei tvarkai namuose, ateinančias dvi savaites siūlome pasinaudoti didžiulėmis nuolaidomis įvairioms valymo ir skalbimo priemonėmis“, – sako Luka Lesauskaitė-Remeikė, prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip palaikyti švarą?

Paviršius, kuriuos dažniausiai liečiame rankomis – stalus, stalviršius, durų rankenas, jungiklius, virtuvės ir vonios zonas – reikėtų valyti reguliariai. Ypač prasidėjus šaltajam metų sezonui.

Tokiose vietose greičiausiai kaupiasi bakterijos ir virusai, ypač jei namuose gyvena keli žmonės ar vaikai. Kartą per savaitę verta kruopščiai nuvalyti baldų paviršius, grindjuostes, lentynas, o bent kartą per mėnesį – sunkiau pasiekiamas vietas: spintelių viršų, buitinės technikos užnugarį, ventiliacijos groteles. Valymo priemones rekomenduojama rinktis atsižvelgiant į paviršiaus tipą ir taršos pobūdį. 

REKLAMA

Patariama nenaudoti per daug skysčio ant medinių ar laminuotų paviršių – drėgmė gali juos pažeisti. Po valymo rekomenduojama išvėdinti patalpas, kad pasišalintų valiklių garai ir drėgmė. Švaros palaikymą palengvina ir tinkami įrankiai. Pavyzdžiui, mikropluošto šluostės ar specialiai probleminėms vietoms valyti pritaikytos kempinėlės sugeria daugiau nešvarumų ir bakterijų be papildomų chemikalų.

REKLAMA

Mėgstamiausios priemonės – pigiau

Atsižvelgiant į pirkėjų įpročius ir besikeičiantį sezoną, „Rimi“ siūlo dvi savaites pasinaudoti ypatingomis akcijomis. 

„Tarp populiariausių pasiūlymų – „Ariel“ ir „Persil“ skalbimo priemonės, kurių įsigyti galima beveik perpus pigiau: pavyzdžiui, skystas skalbiklis Ariel (4,5 l) dabar kainuoja 13,99 euro vietoje 30,29 euro, o „Persil Discs“ kapsulių (100 vnt.) galima įsigyti už 25,99 euro vietoje 59,58 euro. Perwoll“ skalbimo priemonėms taikoma iki 50 proc. nuolaida, „Neutral“ produktams – iki 40 proc., o „Vanish“ dėmių valikliui – net 51 proc. nuolaida. Ne mažesni pasiūlymai laukia ir virtuvės valymo priemonių – „Finish Quantum“ indaplovių kapsulės (100 vnt.) dabar kainuoja vos 17,99 euro vietoje 42,49 euro, o indų ploviklis „Fairy“ – 3,99 euro vietoje 11,19 euro“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ieškantiems švaros į prekybos tinklą „Rimi“ verta užsukti ir dėl „Domestos“, „Cif“, „Spontex“ bei „Paclan“ produktų, kuriems taikomos iki 40 proc. nuolaidos. Tai puiki proga pasirūpinti viskuo, ko reikia rudens švaros maratonui – nuo kempinėlių iki skalbimo miltelių – ir užsitikrinti, kad švara džiugintų iki pat pavasario.

Visos „Švaradienių“ nuolaidos galioja spalio 7 – 20 d. Kruopščiai susitvarkyti namus ir sutaupyti taip pat padės „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos.

Gairės:
švara
rimi

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
švara
rimi
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų