Tvarka namuose už mažą kainą: „Rimi“ kviečia pasinaudoti „Švaradienių“ nuolaidomis

Tvarka namuose tiesiogiai susijusi su mūsų savijauta
Grįžus į švarius, tvarkingus namus, kur kiekvienas daiktas turi savo vietą – jie tampa erdve, kurioje norisi ilsėtis, dirbti, leisti daugiau laiko. Nors iš pirmo žvilgsnio tvarka gali atrodyti tik estetikos klausimas, iš tiesų švara turi gilų psichologinį poveikį.
Moksliškai įrodyta, kad tvarkinga aplinka mažina stresą ir įtampą. Kai aplink nėra vizualinio chaoso, smegenys gauna mažiau dirgiklių, todėl žmogui lengviau atsipalaiduoti. Dar prieš dešimtmetį Kalifornijos universiteto (UCLA) mokslininkų atlikti tyrimai atskleidė, kad tie, kurie savo namus apibūdina kaip netvarkingus, dažniau jaučiasi pavargę ir įsitempę – jų organizme fiksuojamas aukštesnis streso hormono kortizolio lygis. Tuo tarpu švari erdvė siunčia kūnui signalą, kad viskas gerai, galima atsipalaiduoti. Tvarka suteikia kontrolės jausmą ir vidinę ramybę.
Be to, tvarkinga aplinka ne tik kuria vidinę pusiausvyrą, padeda susikaupti ir atsipalaiduoti, bet ir užtikrina higienišką mikroklimatą.
„Norime, kad mūsų pirkėjai turėtų visas galimybes komfortabiliai jaustis kasdienybėje. Siūlydami nuolaidas, atsižvelgiame į tai, kas paklausu tam tikru laikotarpiu. Kadangi ruduo – puikus metas generalinei tvarkai namuose
Kaip palaikyti švarą?
Paviršius, kuriuos dažniausiai liečiame rankomis – stalus, stalviršius, durų rankenas, jungiklius, virtuvės ir vonios zonas – reikėtų valyti reguliariai. Ypač prasidėjus šaltajam metų sezonui.
Tokiose vietose greičiausiai kaupiasi bakterijos ir virusai, ypač jei namuose gyvena keli žmonės ar vaikai. Kartą per savaitę verta kruopščiai nuvalyti baldų paviršius, grindjuostes, lentynas, o bent kartą per mėnesį – sunkiau pasiekiamas vietas: spintelių viršų, buitinės technikos užnugarį, ventiliacijos groteles. Valymo priemones rekomenduojama rinktis atsižvelgiant į paviršiaus tipą ir taršos pobūdį.
Patariama nenaudoti per daug skysčio ant medinių ar laminuotų paviršių – drėgmė gali juos pažeisti. Po valymo rekomenduojama išvėdinti patalpas, kad pasišalintų valiklių garai ir drėgmė. Švaros palaikymą palengvina ir tinkami įrankiai. Pavyzdžiui, mikropluošto šluostės ar specialiai probleminėms vietoms valyti pritaikytos kempinėlės sugeria daugiau nešvarumų ir bakterijų be papildomų chemikalų.
Mėgstamiausios priemonės – pigiau
Atsižvelgiant į pirkėjų įpročius ir besikeičiantį sezoną, „Rimi“ siūlo dvi savaites pasinaudoti ypatingomis akcijomis.
„Tarp populiariausių pasiūlymų – „Ariel“ ir „Persil“ skalbimo priemonės, kurių įsigyti galima beveik perpus pigiau: pavyzdžiui, skystas skalbiklis Ariel (4,5 l) dabar kainuoja 13,99 euro vietoje 30,29 euro, o „Persil Discs“ kapsulių (100 vnt.) galima įsigyti už 25,99 euro vietoje 59,58 euro. Perwoll“ skalbimo priemonėms taikoma iki 50 proc. nuolaida, „Neutral“ produktams – iki 40 proc., o „Vanish“ dėmių valikliui – net 51 proc. nuolaida. Ne mažesni pasiūlymai laukia ir virtuvės valymo priemonių – „Finish Quantum“ indaplovių kapsulės (100 vnt.) dabar kainuoja vos 17,99 euro vietoje 42,49 euro, o indų ploviklis „Fairy“ – 3,99 euro vietoje 11,19 euro“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Ieškantiems švaros į prekybos tinklą „Rimi“ verta užsukti ir dėl „Domestos“, „Cif“, „Spontex“ bei „Paclan“ produktų, kuriems taikomos iki 40 proc. nuolaidos. Tai puiki proga pasirūpinti viskuo, ko reikia rudens švaros maratonui – nuo kempinėlių iki skalbimo miltelių – ir užsitikrinti, kad švara džiugintų iki pat pavasario.
Visos „Švaradienių“ nuolaidos galioja spalio 7 – 20 d. Kruopščiai susitvarkyti namus ir sutaupyti taip pat padės „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikianti asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos.
