Trys sūnūs gedi staiga mirusios mamos: smogė ne tik vėžys, bet ir COVID-19

Anksčiau pradinių klasių mokytoja dirbusi Jane Jones mirė ligoninėje, sulaukusi 60 metų ir užsikrėtusi plaučių uždegimu – jos gedi trys sūnūs. Zachas, vidurinysis, pasakoja, kad mama skausmo jau nebejautė – su pernai diagnozuotu žarnyno vėžiu ji kovojo jau per ilgai.

28 metų amžiaus vaikinas, kuris sekdamas mamos pėdomis taip pat tapo mokytoju, pasakoja, kaip ji savo vaikams liepė per ilgai negedėti ir mėgautis savo gyvenimu. Zachas su broliais Alexu ir Danu bei su jų tėčiu sausio 14 dieną galėjo būti kartu su mama. Jis sako: „Aš tikrai tikiu, kad ji mūsų laukė.“

Jane iš pradžių gydytojai buvo diagnozavę divertikulitą, bet operacijos metu chirurgai aptiko auglį. Tuomet lapkričio mėnesį ji užsikrėtė koronavirusu ir kitą mėnesį atsidūrė ligoninėje dėl kvėpavimo nepakankamumo. Šeima Kalėdas planavo atidėti naujiesiems metams, bet atėjus 2021 metams Jane, įveikusi koronavirusą, susirgo plaučių uždegimu. Taip pat blogėjo ir jos žarnyno būklė, rašoma mirror.co.uk.

Zachas sako: „Ji blogai kvėpavo, normaliai kvėpuoti ji nebegalėjo. Ji ilgą laiką buvo prijungta prie deguonies. Medikai bandė deguonį atjungti, kad ji sustiprėtų, bet ir žarnyno būklė negerėjo. Chemoterapijos pradėti ji negalėjo nepasveikusi nuo koronaviruso. Galiausiai koronavirusą ji įveikė, bet plaučių uždegimo jai tiesiog buvo per daug, ji nebegalėjo to įveikti. Tada sausio 14 dieną ji mirė nuo plaučių uždegimo. Prie to prisidėjo ir COVID–19 komplikacijos bei žarnyno vėžys.

Tai buvo šokas. Tai buvo siaubingas dalykas, bet dabar ji nebekenčia skausmo, jai nebereikia kovoti. Ji kovojo per ilgai. Kova tęsėsi daugelį mėnesių. Aš, mano tėtis ir du broliai buvome su ja ligoninėje. Aš tikrai tikiu, kad ji mūsų laukė.“

REKLAMA

Zachas dabar renka aukas „Bowel Cancer UK“ organizacijai – jis pasiryžęs dėl to nubėgti 600 km per metus, o dabar jau yra surinkęs 3000 £ Savo pirminį 600 £ tikslą jis viršijo per pirmas 10 aukų rinkimo valandų, jau po pirmojo savo bėgimo.

„Aš sakiau, kad jei galite paaukoti, paaukokite, bet tik jei galite – nenoriu, kad kas nors turėtų finansinių bėdų“, – sako jis. – „Man 28 ir aš ką tik netekau mamos. Jai buvo tik 60 – tokio amžiaus niekas neturėtų mirti. Ji nori, kad mes gyventume toliau, kad būtume laimingi – mes tokie ir būsime. Bet tam prireiks laiko. Dabar man dar sunku, nebijau prisipažinti, kad man sunku, bet mane palaiko mano nuostabi sužadėtinė, myliu ją labiau už viską pasaulyje, jos šeima, mano šeima, mano draugai, kolegos – visi labai palaiko ir padeda, ir labai gera matyti, kiek aplink yra meilės ir palaikymo mano mamai, kiek pinigų jau yra suaukota.“

Zachą jo mama įkvėpė ir patį tapti mokytoju – jis dirba 11–19 metų amžiaus vaikų su specialiaisiais poreikiais mokykloje. Jis sako: „Mano mama buvo mokytoja. Ji visada sakydavo, kad mane įsivaizduoja kaip šeštokų mokytoją – dabar su šeštokais ir dirbu, todėl ji buvo teisi.“