Tėvų košmaras: į mokyklos tvorą įsirėžusi moteris pražudė 11-metį

11 metų Jackas mirė ligoninėje po to, kai praėjusių metų spalio 29 dieną, apie 14.35 val. vietos laiku, baltas visureigis pralaužė Auburn South pradinės mokyklos tvorą.
11-metį pražudžiusi vairuotoja išvengė kalėjimo
Automobilis parbloškė grupę vaikų, o Jackas kartu su dar keturiais mokiniais sunkios būklės skubiai buvo nugabentas į ligoninę, rašo news.au.com.
Jis netrukus mirė nuo patirtų sužalojimų. Trijų mergaičių – dviejų 11 metų ir vienos 10 metų – bei 10 metų berbiuko sužalojimai buvo sunkūs.
Vairuotoja, 41 metų pabėgėlė iš Irako Shaymaa Oun Zuhaira, buvo sulaikyta įvykio vietoje, tačiau vėliau paleista.
Praėjus septyniems mėnesiams buvo įvykio jai buvo pateikti kaltinimai, o pirmadienį Melburno magsitratų teisme ji pripažino savo kaltę dėl neatsargaus vairavimo.
Trečiadienį vairuotojai buvo skirta 2 tūkst. dolerių (apie 1,2 tūkst. eurų) bauda už tragiškos avarijos sukėlimą ir dvejų metų vairuotojo pažymėjimo atėmimas. Antrasis kaltinimas dėl transporto priemonės nesuvaldymo buvo panaikinas.
„Jūs nužudėte mūsų sūnų“
Sugniuždyti Jacko tėvai Michaelas ir Jayde Davey anksčiau teismui pateikė emocingą liudijimą. M. Davey sakė, kad kaltinimas dėl neatsargaus vairavimo buvo „įžeidimas“.
„Jūs nužudėte mūsų sūnų... Jūs sunaikinote mūsų šeimos brangintą gyvenimą, kaip jūs drėstate.
Jūs tai sukėlėte nepaaiškinamai ir netikėtai... Tai neįmanoma, apie tai galvoju kasdien. Atsakymų trūkumas mane siutina“, – sakė jis.
Vairuotoja daug verkė klausydamasi jo pareiškimo, vienu momentu ištarė: „Atsiprašau, prisiekiu.“
M. Davey sakė, kad Tėvo dieną praleis gulėdamas ant savo sūnaus kapo.
Anksčiau teismui buvo sakyta, kad S. O. Zuhaira atvyko į mokyklą pasiimti vaiko ir susitikti su direktoriumi, automobilį statėsi lygiagrečiai stovėjimo aikštelėje Burgess gatvėje.
Sugrįžus į automobilį, šis staiga pajudėjo pirmyn ir pasuko dešiniau, kirto atitvarus, pralaužė metalinę tvorą, pervažiavo gėlyną ir įvažiavo į mokyklos teritoriją 28 km / val. greičiu.
Jackas ir jo draugai, per pertrauką sėdėję prie stalo lauke, buvo parblokšti, keli atsidūrė po visureigiu.
S. O. Zuhaira sustojo ir iškvietė greitąją pagalbą, vėliau paramedikai ją įvertino kaip labai emociškai nestabilią.
Įsirėžusi į tvorą suprato, kad pražudė vaiką
Anksčiau teisme buvo sakyta, kad policijai duotuose parodymuose vairuotoja minėjo problemas su vairu, kurios „anksčiau jau buvo nutikę du kartus“.
„Vis kartojau, kad negaliu suvaldyti automobilio... Aš įsirėžiau į vietą, kurioje buvo vaikai. Aš ką tik kažką nužudžiau“, – sakė S. O. Zhaira.
Vėliau specialistai įvertino automobilį ir nustatė, kad jis buvo tvarkingas, be jokių defektų, galėjusių prisidėti prie avarijos.
Prokuroras Anthony Albore sakė, kad ekspertas negalėjo atmesti „pedalų supainiojimo“ versijos – kad vairuotoja paspaudė akceleratorių vietoje stabdžio.
Vairuotojos advokatas Matthew Senia wsakė, jog tikėtina įvykio versija yra pedalų supainiojimas.
M. Senia teigė, kad jo klientė labai gailisi dėl to, kas įvyko, ir nuo to laiko kenčia nuo depresijos, baimės ir nerimo.
„Jos manymu, jos gyvenimas baigėsi dėl šio nusikaltimo“, – sakė jis.
S. O. Zuhairos šeima po avarijos išplatintame pranešime teigė, kad jie „visi yra šoke ir norėtų, kad tai būtų tik blogas sapnas“.
„Jacko šeimai galime tik išreikšti nuoširdžiausią užuojautą; mūsų širdys su jumis ir kiekviena šeima, paveikta šios netekties.
Sužeistiesiems linkime greito pasveikimo – telaimina jus Dievas. Esame šeima su vaikais, todėl giliai jaučiame šį skausmą ir dalinamės jį su kitais. Čia svarbu ne žodžiai, o tikras liūdesys mūsų širdyse“, – rašyta per Viktorijos policiją išplatintame pranešime.
