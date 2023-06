Taikant „All-On-4“ metodiką holivudinė šypsena – vos per savaitę

REKLAMA

REKLAMA

„All-On-4“ metodika – estetika, patogumas, rezultatai

„All-On-4“ metodika – išskirtinė, kadangi taikant šią metodiką dažniausiai kaulo augmentacija (procedūra, kurios metu atstatomas prarastas kaulo tūris – aut. past.) nereikalinga. „Atstatomi visi žandikaulio dantys per trumpą laiką ir, svarbiausia – šis protezas – neišimamas bei suteikia holivudinę šypseną kone per savaitę“, – metodikos privalumus vardija klinikos vadovė R. Kalaaji, pabrėždama, kad prie šio protezo dažniausiai priprantama it prie nuosavų dantų.

REKLAMA

Išimamų protezų sistema ir „All-On-4“ metodika: skirtumai – akivaizdūs

Kalbant apie pagrindinius abiejų sistemų pliusus ir minusus, lyginant abi metodikas, akivaizdi išimamų protezų sistemos nauda – tik kaina. Tai ekonomiškiausias variantas, norint turėti dantis. Tačiau minusai – taip pat akivaizdūs: nepatogu, nekomfortabilu, krenta, reikia nuolat išimti, įsidėti, prisiklijuoti, be to, apribojamas maisto racionas, pacientai vengia kieto maisto. Protezas labiau atstato estetinį vaizdą, bet ne kramtymo funkciją.

REKLAMA

REKLAMA

Reikia paminėti, kad „All-On-4“ metodika išsiskiria absoliučiu komfortu. Per itin trumpą laiką pacientui sugrąžinami visi dantys, atkuriama estetinė ir visiškai – kramtymo funkcija. Taikant šią metodiką, ko gero, vienintelis minusas – trumpas minimalus diskomfortas pooperaciniu laikotarpiu, taip pat – kaina: tai yra brangesnis variantas nei išimamos plokštelės, tačiau – nepalyginamai fiziologiškai natūralesnis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„All-On-4“ metodikos procesas ir šių implantų pritaikymo bei procedūros eiga

Reikia pastebėti, kad geriausiai „All-On-4“ implantavimo metodika pritaikoma tada, kai pacientui reikia visiškai atstatyti kramtymo ir estetinę funkciją, ir tiems pacientams, kurie yra netekę visų dantų arba likę dantys yra nebepagydomi.

Visą procedūros eigą galima suskirstyti į keletą etapų. Pirmojo vizito metu pacientui atliekamas kompiuterinės tomografijos tyrimas, specialistas atsako į visus kylančius klausimus ir sudaro gydymo planą. Antrojo vizito metu, jeigu reikia, pacientui pašalinami visi likę nebepataisomi dantys ir į žandikaulį iškart įsriegiami keturi implantai. Tuomet nuimami atspaudai, pagal kuriuos pradedamas gaminti nuolatinis hibridinis aukštos kokybės protezas. Trečiojo ir ketvirtojo vizito metu pamatuojami naujieji protezai, tada jie pritaikomi pagal paciento poreikius, kad būtų galima patogiai ilgalaikiškai nešioti. Penktojo vizito metu, per 4–5 darbo dienas nuo implantacijos, ant keturių implantų pritvirtinamas nuolatinis hibridinis protezas, kuris pacientui visiškai sugrąžina kramtymo ir estetinę funkciją.

REKLAMA

„All-On-4“ implantų tipai ir jų skirtumai

Šios metodikos implantai skirstomi į „Nobel“, „MegaGen“, „Osstem“, „Straumann“. Skiriasi gamintojas, tačiau visi jie pagaminti iš titano. Geriausią variantą pacientui rekomenduoja gydytojas pagal jo situaciją, o pacientas renkasi jam tinkamiausią.

Protezas gali būti hibridinis, titano baras su garnitūriniais dantimis, titano baras su metalo keramika ir titano baras su cirkonio keramika. Skiriasi kaina, pagaminimo trukmė ir atitinkamai – kokybė.

REKLAMA

„All-On-4“ dantų implantavimo metodika: jokio specialaus pasiruošimo

Kaip teigia „Šypsenos akademijos“ Vilniuje klinikos vadovė Rugile Kalaaji, įvertinus paciento būklę, jei nėra gretutinių ligų, ši metodika taikoma be jokio specialaus pasiruošimo. Jeigu yra taikoma sedacija (medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas, kuris padeda pacientui procedūros metu atsipalaiduoti, nejausti baimės ir skausmo – aut. past.), tuomet reikia nevalgyti 6 val. iki operacijos. Jeigu yra sveikatos problemų, pavyzdžiui, geriami kraują skystinantys vaistai, tuomet reikia pasitarti su savo šeimos gydytoju ir prieš operaciją pakoreguoti vaistų vartojimą. Jei pacientas serga pūsleline, tada pirma reikia ją išgydyti ir operaciją atlikti savaitę po gydymo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Išimami plokšteliniai protezai gali lemti sveikatos problemas

„Kaulo tirpimas, o su juo – ir augančios kainos ateities dantų atstatymo procedūroms, – kalbėdama apie išimamų protezų žalą akcentuoja klinikos vadovė R. Kalaaji. – Implantai stimuliuoja kaulą ir stabdo jo tirpimą, na, o kai kaulas yra ypač nutirpęs, gali reikėti kaulo augmentacijos net taikant „All-On-4“ metodiką.“ Be to, R. Kalaaji dar kartą pabrėžia esminį minusą: nešiojant išimamus protezus apribojamas maisto racionas, taigi nukenčia sveikata.

REKLAMA

„All-On-4“ dantų implantavimo metodikos kaina

Šios metodikos kaina priklauso nuo pasirinktų implantų ir protezo. Geriausias klinikos „Šypsenos akademija“ siūlomas kainos ir kokybės pasiūlymas – apie 3 999 Eur už visišką vieno žandikaulio dantų atstatymą: į šią kainą įskaičiuota implantacija „Megagen AnyOne“ implantais ir protezavimas hibridiniu protezu.