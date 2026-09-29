Susitiko Lietuvos ir Estijos pirmosios poros: įvertinkite ponių įvaizdžius

„Prezidentai aptars dvišalius Lietuvos ir Estijos santykius, saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai, atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą“, – BNS nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.
Pasirodė Estijos ir Lietuvos pirmosios poros
Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyko su sutuoktine.
BNS rašė, kad A. Karisas balandį Lietuvoje lankėsi su valstybiniu vizitu.
2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigiasi spalį.
Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naująja šalies vadove išrinko teisingumo kanclerę Ulle Madise (Ilę Madisę). Ji tapo šeštąja Estijos prezidente nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais.
Estijos prezidento vaidmuo pagal šalies Konstituciją yra daugiausia reprezentacinis ir simbolinis.
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