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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Susitiko Lietuvos ir Estijos pirmosios poros: įvertinkite ponių įvaizdžius

2026-09-29 16:21 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 16:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvoje antradienį vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas, jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius, saugumą.

Gitanas Nausėda susitiko su Estijos Prezidentu Alaru Karisu (Paulius Peleckis/BNS)
GALERIJA (12)

Lietuvoje antradienį vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas, jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius, saugumą.

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„Prezidentai aptars dvišalius Lietuvos ir Estijos santykius, saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai, atsakingą dirbtinio intelekto naudojimą“, – BNS nurodė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susitiko Lietuvos ir Estijos pirmosios poros: įvertinkite ponių įvaizdžius

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Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyko su sutuoktine.

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BNS rašė, kad A. Karisas balandį Lietuvoje lankėsi su valstybiniu vizitu.

2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigiasi spalį.

Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naująja šalies vadove išrinko teisingumo kanclerę Ulle Madise (Ilę Madisę). Ji tapo šeštąja Estijos prezidente nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais.

Estijos prezidento vaidmuo pagal šalies Konstituciją yra daugiausia reprezentacinis ir simbolinis.

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Litwin
Litwin
2026-09-29 16:56
Este ne ypatingai, bet nuosedienė dar blogiau
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Lol
Lol
2026-09-29 16:53
Ne kokia ji nemusiske... Komunisto KGB isto žmona ir tiek.
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