Suraskite 1 klaidą paveikslėlyje: pavyksta tik akyliausiems

Kaip rašoma portale „Bright Side“, tokiose užduotyse reikia pastebėti netikslumą, iššifruoti kodą arba rasti paslėptą objektą. Reguliariai sprendžiant galvosūkius galima lavinti dėmesio koncentraciją ir problemų sprendimo įgūdžius.
Suraskite klaidą paveikslėlyje per 5 sekundes
Paveikslėlyje matomas vyras, kertantis medį. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad viskas įprasta, tačiau jame slypi viena klaida.
Jūsų užduotis – atidžiai apžiūrėti vaizdą ir pabandyti ją pastebėti per 5 sekundes. Įsižiūrėkite į vyro rankose laikomą įrankį.
Ar pavyko rasti klaidą? Jei ne, neskubėkite nusiminti – atsakymą rasite žemiau.