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TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Asmenybės testai

Ką matote paveikslėlyje? Tai atskleis jūsų didžiausią stiprybę

2026-10-24 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 20:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Norint geriau pažinti save, kartais verta pažvelgti į save iš šalies. Nors savo stiprybes ir silpnybes ne visada lengva pastebėti, paprastas vaizdinis asmenybės testas gali padėti atkreipti dėmesį į tai, ko patys apie save galbūt nežinote.

Ką matote paveikslėlyje? (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (30)

Norint geriau pažinti save, kartais verta pažvelgti į save iš šalies. Nors savo stiprybes ir silpnybes ne visada lengva pastebėti, paprastas vaizdinis asmenybės testas gali padėti atkreipti dėmesį į tai, ko patys apie save galbūt nežinote.

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Pažvelkite į iliustraciją ir sužinokite, ką apie jūsų paslėptas stiprybes bei silpnybes, kaip teigiama, atskleidžia pirmasis pastebėtas vaizdas, rašoma yourtango.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik atminkite, kad tai yra smagi pramoga ir būdas pažvelgti į save kitokiu kampu, bet ne mokslinis asmenybės vertinimas.

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(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Optinės iliuzijos kasdieniame gyvenime

Jei pirmiausia pamatėte vyro veidą

Jūsų stiprybė – gebėjimas objektyviai vertinti situacijas.

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Net ir sudėtingomis aplinkybėmis sugebate išlaikyti blaivų protą. Kai kiti žmonės krizės metu palūžta ir pasiduoda emocijoms, jūs susitelkiate ir imatės spręsti problemas.

Žmonės į jus kreipiasi ypač tada, kai išgyvena sunkų laikotarpį. Esate stipri asmenybė ir jūsų draugai tai žino.

Jūsų silpnybė – sunkumai išreiškiant emocijas.

Galite būti linkę atsiriboti nuo sudėtingų jausmų, todėl jums gali būti sunkiau suprasti ir valdyti emocijas.

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Tai, kas iš pradžių padėjo susitelkti sunkiais gyvenimo momentais, ilgainiui galėjo tapti įpročiu. Dėl to jums gali būti nelengva atsipalaiduoti, nusimesti apsaugines sienas ir iš tiesų suartėti su mylimais žmonėmis.

Jausmų turite ne mažiau nei kiti, tačiau, jei norite pakeisti tokį savo įvaizdį, vertėtų dažniau leisti sau juos parodyti aplinkiniams.

Jei pirmiausia pamatėte stalą

Jūsų stiprybė – gebėjimas išklausyti ir suprasti kitus.

Puikiai bendraujate, todėl net ir tiems žmonėms, kuriems sunku išsakyti mintis ar jausmus, su jumis gali būti lengviau atsiverti.

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Galbūt nesate profesionalus psichoterapeutas, tačiau mažiausiai aštuoni žmonės jums jau yra sakę, kad turėtumėte grįžti į mokslus ir tapti vienu iš jų.

Jūsų silpnybė – sunkumai pereinant nuo žodžių prie veiksmų.

Mėgstate padėti kitiems aptarti problemas, sudaryti privalumų ir trūkumų sąrašus bei apsvarstyti skirtingus sprendimus. Tačiau pačiam priimti sprendimą ir imtis veiksmų gali būti sunkiau, nes tuomet viskas atrodo galutinai nuspręsta.

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Mokykitės įsiklausyti į savo nuojautą ir labiau pasitikėti savimi. Savo pasirinkimus jau apsvarstote pakankamai ilgai, o kartais net per daug, todėl metas pagaliau ką nors padaryti.

Jei pirmiausia pamatėte moterį

Jūsų stiprybė – intelektas ir noras nuolat mokytis.

Esate iš prigimties smalsus žmogus, kuriam patinka kiekviena galimybė sužinoti ką nors naujo apie dominančias sritis.

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Tai nereiškia, kad esate visiškas moksliukas. Tiesiog, kai nusprendžiate, jog kažkas jums svarbu, stengiatės apie tai sužinoti kuo daugiau ir tapti tos srities žinovu.

Jūsų silpnybė – neatidumas tam, kas jūsų nedomina.

Nors esate protingi, kartais galite nepastebėti svarbių dalykų ar elgtis neapdairiai, kai jie nesulaukia jūsų susidomėjimo. Tai gali būti bet kas – nuo santykių iki kasdienio darbo.

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Norint išlaikyti laimingą ir harmoningą gyvenimą, verta skirti dėmesio visoms jo sritims, o ne tik toms, kuriose labiausiai norisi gilinti žinias.

Jei pirmiausia pamatėte kėdę

Jūsų stiprybė – išskirtinis požiūris į gyvenimą.

Kartais jūsų požiūris padeda rasti problemų sprendimus, o kartais tampate žmogumi, kuris prajuokina kitus ir sumažina įtampą, kai aplinkiniai patiria stresą.

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Dažnai sugebate padėti kitiems pažvelgti į situaciją iš kitos pusės ir praskaidrinti aplinkinių kasdienybę.

Niekas tiksliai nežino, ką pasakysite kitą akimirką, todėl jūsų draugijoje netrūksta netikėtumų.

Jūsų silpnybė – sunkumai ilgai išlaikant dėmesį.

Jums netrūksta gerų idėjų, o prie visko, prie ko prisiliečiate, galite įnešti ką nors vertingo. Vis dėlto vos praradę susidomėjimą galite greitai atsitraukti nuo pradėto darbo ar sumanymo.

Kartais susidomėjimą prarandate pernelyg greitai ir tai nutinka gana dažnai.

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