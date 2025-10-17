Supratusi, ką medikė jai padarė pagalbinio apvaisinimo metu, ėmė klykti: sunku suvokti

Paaiškėjo, kad vaisingumo klinika atliekant dirbtinį apvaisinimą per klaidą implantavo netinkamą embrioną, o tiesa išaiškėjo tik praėjus mėnesiams po kūdikio gimimo, rašoma vice.com.
Klaida apvaisinimo metu, sukrėtusi visą šalį
Viena didžiausių vaisingumo klinikų Australijoje „Monash IVF“ pripažino, kad įvyko „skaudi žmogiška klaida“: pacientės gimdoje buvo implantuotas kitai porai priklausęs embrionas.
Incidentas išaiškėjo tik 2025 m. vasarį, kai klinikos darbuotojai pastebėjo, kad saugykloje liko vienu embrionu per daug.
Tai paskatino atlikti vidinį auditą, kurio metu paaiškėjo, kad visai kitos pacientės embrionas buvo atšildytas ir implantuotas kitai moteriai.
Kūdikis, gimęs 2024 m., yra visiškai sveikas, tačiau genetiškai nesusijęs su moterimi, kuri jį išnešiojo ir pagimdė. Nei moters, nei biologinių tėvų tapatybės nėra viešai atskleistos.
„Visi klinikos darbuotojai yra sukrėsti. Atsiprašome visų, kuriuos palietė ši situacija“, – teigė klinikos generalinis direktorius Michaelas Knaapas pareiškime, kuris, pasak komentatorių, skamba kaip klasikinis bandymas suvaldyti įmonės reputacijos krizę.
Klinika tvirtina, kad laikosi „griežtų saugumo protokolų“, tačiau akivaizdu, kad šiuo atveju jų neužteko. Apie incidentą pranešta Kvynslando reguliavimo institucijoms, kur ir įvyko ši klaida.
Klinikai – ne pirmi kaltinimai
Tai ne pirmas kartas, kai „Monash IVF“ atsiduria skandalo centre. 2024 m. klinika sutiko sumokėti 35 milijonus JAV dolerių, siekdama išspręsti grupinį ieškinį, kurį pateikė daugiau nei 700 pacientų. Jie tvirtino, kad klinika netyčia sunaikino gyvybingus embrionus.
Nors klinika nepripažino jokios kaltės, didžiulė išmoka byloja pati už save.
Pasaulinis problemos mastas
Tokie incidentai nėra būdingi tik Australijai. Šių metų pradžioje JAV Džordžijos valstijoje baltaodė moteris pagimdė juodaodį kūdikį po klaidos, įvykusios pagalbinio apvaisinimo metu.
Ji apie klaidą sužinojo tik po gimdymo ir galiausiai atidavė kūdikį biologiniams tėvams, kai jai buvo pasakyta, kad pralaimėtų globos bylą teisme.
Australijos vaisingumo pramonė reguliuojama valstijų lygmeniu, o ekspertai teigia, kad tai palieka daug erdvės klaidoms. Tik šiemet Kvynslande priimti pirmieji įstatymai, specialiai skirti pagalbinio apvaisinimo procesui.
Prieš tai paskelbta ataskaita atskleidė, kad beveik pusė saugomų spermos mėginių buvo „vidutinės ar didelės“ rizikos būti neteisingai identifikuoti.
Vis tik moteriai, kuri devynis mėnesius nešiojo svetimą vaiką, jokie oficialūs atsiprašymai ar naujos taisyklės nebegali atitaisyti padarytos žalos.
Ji tik po gimdymo sužinojo, kad išnešiojo ir pagimdė ne savo kūdikį. Tai yra klaida, kurios pasekmes abi šeimos jaus dar ilgai.
