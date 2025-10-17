Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Šeima

Supratusi, ką medikė jai padarė pagalbinio apvaisinimo metu, ėmė klykti: sunku suvokti

2025-10-17 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 18:10

Australiją sukrėtė šokiruojantis atvejis – įvykus klaidai apvaisinimo metu, moteris pagimdė kūdikį, kuris genetiškai nėra jos.

Nėštumas, lašelinė, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Australiją sukrėtė šokiruojantis atvejis – įvykus klaidai apvaisinimo metu, moteris pagimdė kūdikį, kuris genetiškai nėra jos.

REKLAMA
0

Paaiškėjo, kad vaisingumo klinika atliekant dirbtinį apvaisinimą per klaidą implantavo netinkamą embrioną, o tiesa išaiškėjo tik praėjus mėnesiams po kūdikio gimimo, rašoma vice.com.

Klaida apvaisinimo metu, sukrėtusi visą šalį

Viena didžiausių vaisingumo klinikų Australijoje „Monash IVF“ pripažino, kad įvyko „skaudi žmogiška klaida“: pacientės gimdoje buvo implantuotas kitai porai priklausęs embrionas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Incidentas išaiškėjo tik 2025 m. vasarį, kai klinikos darbuotojai pastebėjo, kad saugykloje liko vienu embrionu per daug.

REKLAMA
REKLAMA

Tai paskatino atlikti vidinį auditą, kurio metu paaiškėjo, kad visai kitos pacientės embrionas buvo atšildytas ir implantuotas kitai moteriai.

REKLAMA

Kūdikis, gimęs 2024 m., yra visiškai sveikas, tačiau genetiškai nesusijęs su moterimi, kuri jį išnešiojo ir pagimdė. Nei moters, nei biologinių tėvų tapatybės nėra viešai atskleistos.

„Visi klinikos darbuotojai yra sukrėsti. Atsiprašome visų, kuriuos palietė ši situacija“, – teigė klinikos generalinis direktorius Michaelas Knaapas pareiškime, kuris, pasak komentatorių, skamba kaip klasikinis bandymas suvaldyti įmonės reputacijos krizę.

REKLAMA
REKLAMA

Klinika tvirtina, kad laikosi „griežtų saugumo protokolų“, tačiau akivaizdu, kad šiuo atveju jų neužteko. Apie incidentą pranešta Kvynslando reguliavimo institucijoms, kur ir įvyko ši klaida.

Klinikai – ne pirmi kaltinimai 

Tai ne pirmas kartas, kai „Monash IVF“ atsiduria skandalo centre. 2024 m. klinika sutiko sumokėti 35 milijonus JAV dolerių, siekdama išspręsti grupinį ieškinį, kurį pateikė daugiau nei 700 pacientų. Jie tvirtino, kad klinika netyčia sunaikino gyvybingus embrionus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors klinika nepripažino jokios kaltės, didžiulė išmoka byloja pati už save.

Pasaulinis problemos mastas

Tokie incidentai nėra būdingi tik Australijai. Šių metų pradžioje JAV Džordžijos valstijoje baltaodė moteris pagimdė juodaodį kūdikį po klaidos, įvykusios pagalbinio apvaisinimo metu.

Ji apie klaidą sužinojo tik po gimdymo ir galiausiai atidavė kūdikį biologiniams tėvams, kai jai buvo pasakyta, kad pralaimėtų globos bylą teisme.

REKLAMA

Australijos vaisingumo pramonė reguliuojama valstijų lygmeniu, o ekspertai teigia, kad tai palieka daug erdvės klaidoms. Tik šiemet Kvynslande priimti pirmieji įstatymai, specialiai skirti pagalbinio apvaisinimo procesui.

Prieš tai paskelbta ataskaita atskleidė, kad beveik pusė saugomų spermos mėginių buvo „vidutinės ar didelės“ rizikos būti neteisingai identifikuoti.

Vis tik moteriai, kuri devynis mėnesius nešiojo svetimą vaiką, jokie oficialūs atsiprašymai ar naujos taisyklės nebegali atitaisyti padarytos žalos. 

Ji tik po gimdymo sužinojo, kad išnešiojo ir pagimdė ne savo kūdikį. Tai yra klaida, kurios pasekmes  abi šeimos jaus dar ilgai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų