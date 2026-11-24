Pasak specialistės, kartais norint nuraminti mintis reikia ne stengtis jas sustabdyti, o pasirinkti kitokį būdą su jomis susitvarkyti. Ji pasidalijo keturiais metodais, kurie gali padėti lengviau atsipalaiduoti prieš miegą. Vienam iš jų pakanka vos penkių minučių, rašoma mirror.co.uk.
1. Penkių minučių „padėk į šalį“ technika
Vienas paprasčiausių būdų nuraminti mintis prieš miegą – skirti penkias minutes rūpesčiams ir užduotims užrašyti. Psichologė pataria šalia lovos laikyti užrašų knygelę ir prieš miegą joje pasižymėti viską, kas neduoda ramybės.
Tai gali būti rytojaus darbai, priminimai apie svarbius reikalus ar mintys apie pokalbius, kuriuos dar reikės turėti. Tačiau specialistė siūlo neapsiriboti vien užduočių sąrašu – prie kiekvieno rūpesčio verta pasižymėti ir vieną konkretų kitą žingsnį, kurį planuojate atlikti kitą dieną.
Taip smegenims tarsi pranešama, kad svarbi informacija jau užfiksuota, todėl nebūtina visą naktį jos kartoti mintyse.
Psichologė pabrėžia, kad kartais geriausias būdas nuraminti minčių kupiną protą yra ne liepti jam nustoti galvoti, o suteikti užtikrintumo, kad niekas svarbaus nebus pamiršta.
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