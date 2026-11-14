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TV3 naujienos > Žmonės

Miegate iškišę koją iš po antklodės? Turi jums žinių

2026-11-14 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugelis žmonių naktį nė nepastebėdami iškiša koją iš po antklodės arba apverčia pagalvę, kad galėtų atsigulti ant vėsesnės jos pusės. Nors tai gali atrodyti kaip paprastas įprotis, pasirodo, toks elgesys turi mokslinį paaiškinimą. Ispanų vaistininkė Elena Monje atskleidė, kodėl taip elgiamės ir kaip tai gali paveikti mūsų miego kokybę.

Mieganti moteris (nuotr. 123rf.com)

Daugelis žmonių naktį nė nepastebėdami iškiša koją iš po antklodės arba apverčia pagalvę, kad galėtų atsigulti ant vėsesnės jos pusės. Nors tai gali atrodyti kaip paprastas įprotis, pasirodo, toks elgesys turi mokslinį paaiškinimą. Ispanų vaistininkė Elena Monje atskleidė, kodėl taip elgiamės ir kaip tai gali paveikti mūsų miego kokybę.

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Kaip rašo „Doctissimo“, šis įprotis būdingas tiek vasarą, tiek žiemą. Pasak specialistės, jis susijęs su natūraliu organizmo gebėjimu reguliuoti kūno temperatūrą, kuris yra itin svarbus norint greičiau užmigti ir gerai pailsėti.

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Socialiniame tinkle „TikTok“ paskelbtame vaizdo įraše vaistininkė E. Monje paaiškino, kad prieš užmiegant žmogaus kūno temperatūra turi šiek tiek sumažėti.

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„Norint gerai išsimiegoti ir pasiekti giliausias miego fazes, organizmas turi šiek tiek sumažinti savo vidinę temperatūrą“, – aiškino specialistė.

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Pasak jos, įprastai kūno temperatūra sumažėja maždaug puse laipsnio, o šis nedidelis pokytis yra itin svarbus.

„Paprastai ji nukrenta puse laipsnio, ir būtent šis nedidelis pokytis yra labai svarbus, kad smegenys galėtų pereiti į gilaus miego fazę“, – teigė E. Monje.

Paaiškino, kodėl iškišame koją iš po antklodės

Specialistės teigimu, siekdamas atvėsti, organizmas perskirsto kraujotaką. Daugiau kraujo nukreipiama į odą ir galūnes, taip padedant kūnui atsikratyti šilumos pertekliaus.

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„Daugiau kraujo nukreipiame į odą ir galūnes, todėl šiluma gali pasišalinti į aplinką. Būtent todėl patys to nesuvokdami iškišame koją iš po antklodės arba ieškome vėsesnio paviršiaus“, – paaiškino vaistininkė.

Taigi rankos ir kojos veikia tarsi natūralūs organizmo radiatoriai, padedantys reguliuoti kūno temperatūrą. E. Monje pabrėžė, kad jei organizmui nepavyksta pakankamai atvėsti, gali suprastėti miego kokybė.

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„Jeigu temperatūra nesumažėja, užmigti prireikia daugiau laiko, o poilsio kokybė nukenčia“, – sakė ji.

Pasak specialistės, dėl to žmogus gali trumpiau išbūti gilaus miego fazėje ir dažniau prabusti naktį.

Todėl iškišta koja iš po antklodės gali būti paprastas būdas padėti organizmui atsikratyti šilumos pertekliaus ir lengviau užmigti.

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Kodėl naktį apverčiame pagalvę?

Panašus mechanizmas paaiškina ir kitą daugeliui pažįstamą įprotį – pagalvės apvertimą vėsesniąja puse.

Pasak E. Monje, taip galva ir kaklas ieško vėsesnio paviršiaus, kuris padėtų organizmui lengviau atsikratyti šilumos.

Psichologai taip pat pastebi, kad tokie pasikartojantys veiksmai kai kuriems žmonėms gali tapti savotišku raminančiu ritualu prieš miegą.

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Vis dėlto, jei miegamajame per šilta arba antklodė pernelyg stora, organizmui gali būti sunkiau sumažinti kūno temperatūrą. Būtent dėl to žmogus gali nuolat iškišti kojas iš po antklodės arba vis apversti pagalvę, ieškodamas vėsesnės pusės.

Siekiant užtikrinti palankias sąlygas miegui, rekomenduojama miegamajame palaikyti maždaug 18 laipsnių temperatūrą.

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Patarė, kaip geriau išsimiegoti

E. Monje įsitikinusi, kad nereikėtų stengtis atsikratyti įpročio miegoti iškišus koją ar ranką iš po antklodės.

„Taigi ir toliau miegodami iškiškite rankas ir kojas – tai tikrai padės geriau pailsėti“, – teigė specialistė.

Norint pagerinti miego kokybę, specialistė taip pat pataria rinktis ne per storą antklodę, lengvą pižamą ir orui laidžią medvilninę patalynę.

Tokiu būdu organizmui bus lengviau natūraliai reguliuoti temperatūrą, o tai gali padėti greičiau užmigti ir geriau išsimiegoti.

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