Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Naktimis miegosite žymiai geriau: štai ką reikia padaryti

2026-11-13 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po bemiegės ar prastos nakties ranka vis dažniau tiesiasi į saldumynus, o sotumo jausmas neateina net ir pavalgius? Kauno miesto poliklinikos gyvensenos medicinos specialistė Lina Bagdonavičienė paaiškina, kaip miego trūkumas tiesiogiai išbalansuoja mūsų apetitą ir valgymo įpročius bei dalijasi penkiais praktiškais žingsniais, padėsiančiais susigrąžinti kokybišką poilsį ir lengviau suvaldyti alkį.

Po bemiegės ar prastos nakties ranka vis dažniau tiesiasi į saldumynus, o sotumo jausmas neateina net ir pavalgius? Kauno miesto poliklinikos gyvensenos medicinos specialistė Lina Bagdonavičienė paaiškina, kaip miego trūkumas tiesiogiai išbalansuoja mūsų apetitą ir valgymo įpročius bei dalijasi penkiais praktiškais žingsniais, padėsiančiais susigrąžinti kokybišką poilsį ir lengviau suvaldyti alkį.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prastai išmiegojus, kitą dieną dažnai apima nevaldomas noras užkandžiauti ir sunkiau atsispirti saldumynams, tačiau tai – ne silpnos valios, o fiziologijos pasekmė.

REKLAMA
REKLAMA

Miego trūkumas daro tiesioginę įtaką mūsų valgymo elgsenai, net jei pagrindinių alkio ir sotumo hormonų – grelino bei leptino – pusiausvyra išlieka nepakitusi.

REKLAMA

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paskelbė, kiek laiko reikia miegoti

Išvardijo žingsnius geresnio miego link

Kauno miesto poliklinikos „Facebook“ pasidalintame įraše gyvensenos medicinos specialistė L. Bagdonavičienė atkreipia dėmesį, kad siekiant suvaldyti padidėjusį apetitą, pirmiausia vertėtų ne mažinti maisto porcijas, o pasirūpinti ilgesniu ir kokybiškesniu miegu.

Specialistė išskiria penkis pagrindinius žingsnius – nuo aiškaus miego režimo planavimo ir vakaro rutinos iki atsakingo kofeino vartojimo – kurie padės pagerinti poilsio kokybę ir susigrąžinti energiją.

REKLAMA
REKLAMA

#GyvensenosABC I Miego trūkumas: kodėl kitą dieną norisi valgyti daugiau?

Prastai miegojote, o kitą dieną sunkiau atsispirti saldumynams? Atrodo, kad alkis nepraeina net ir pavalgius, o noras užkandžiauti vis sugrįžta?

Miego trūkumas gali paveikti ne tik mūsų energiją ir nuotaiką, bet ir apetitą bei maisto pasirinkimus.

Centro padalinio gyvensenos medicinos specialistė Lina Bagdonavičienė paaiškina, kodėl miegas svarbus apetito kontrolei ir nuo kokių pokyčių verta pradėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KAS SIEJA MIEGĄ IR APETITĄ?

Dažnai kalbama apie du hormonus – greliną ir leptiną. Grelinas dalyvauja reguliuojant alkį, o leptinas perduoda smegenims informaciją apie organizmo energijos atsargas ir sotumą.

Tačiau viskas nėra taip paprasta: miego trūkumas gali paveikti mūsų valgymo elgseną net ir tada, kai šių hormonų koncentracija reikšmingai nepasikeičia.

REKLAMA

Todėl kartais, norint geriau kontroliuoti apetitą, verta pradėti ne nuo mažesnės porcijos, o nuo ilgesnio miego.

5 ŽINGSNIAI GERESNIO MIEGO LINK

1. Pripažinkite, kad miegui skiriate per mažai laiko.

Jei nuolat miegate vos 5–6 valandas, organizmui gali trūkti poilsiui reikalingo laiko. Daugumai suaugusiųjų rekomenduojama miegoti bent 7 valandas per naktį.

2. Suplanuokite miego laiką.

Norite keltis 6.30 val.? Pabandykite planuoti užmigimą maždaug 22.30–23.00 val., atsižvelgdami į tai, kiek laiko jums reikia užmigti ir kiek miego reikia gerai savijautai.

REKLAMA

Svarbu ne tik atsigulti į lovą, bet ir iš tikrųjų pakankamai išsimiegoti.

3. Susikurkite vakaro rutiną.

Likus 30–60 minučių iki miego, pradėkite lėtinti dienos tempą. Mažiau darbo, telefono ir informacijos srauto. Vietoj to – knyga, rami veikla ar kelios minutės sąmoningo kvėpavimo.

4. Atkreipkite dėmesį į kavą.

Kofeinas gali trukdyti užmigti net tada, kai patys jo poveikio jau nejaučiame. Stebėkite ne tik tai, kiek kavos išgeriate, bet ir kada mėgaujatės paskutiniu puodeliu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

5. Neignoruokite alkio.

Po prastai išmiegotos nakties norisi valgyti daugiau? Nebauskite savęs drastiškai mažindami maisto kiekį. Rinkitės visaverčius, sočius patiekalus, kuriuose yra baltymų, skaidulų ir kitų organizmui reikalingų maistinių medžiagų.

Jei skiriate miegui pakankamai laiko, bet sunku užmigti, dažnai prabundate ar dieną jaučiate stiprų mieguistumą, verta pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu ir ieškoti priežasties“, – „Facebook“ naudingais patarimais dalijosi Kauno miesto poliklinika.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų