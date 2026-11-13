Naktimis miegosite žymiai geriau: štai ką reikia padaryti

Prastai išmiegojus, kitą dieną dažnai apima nevaldomas noras užkandžiauti ir sunkiau atsispirti saldumynams, tačiau tai – ne silpnos valios, o fiziologijos pasekmė.
Miego trūkumas daro tiesioginę įtaką mūsų valgymo elgsenai, net jei pagrindinių alkio ir sotumo hormonų – grelino bei leptino – pusiausvyra išlieka nepakitusi.
Išvardijo žingsnius geresnio miego link
Kauno miesto poliklinikos „Facebook“ pasidalintame įraše gyvensenos medicinos specialistė L. Bagdonavičienė atkreipia dėmesį, kad siekiant suvaldyti padidėjusį apetitą, pirmiausia vertėtų ne mažinti maisto porcijas, o pasirūpinti ilgesniu ir kokybiškesniu miegu.
Specialistė išskiria penkis pagrindinius žingsnius – nuo aiškaus miego režimo planavimo ir vakaro rutinos iki atsakingo kofeino vartojimo – kurie padės pagerinti poilsio kokybę ir susigrąžinti energiją.
„#GyvensenosABC I Miego trūkumas: kodėl kitą dieną norisi valgyti daugiau?
Prastai miegojote, o kitą dieną sunkiau atsispirti saldumynams? Atrodo, kad alkis nepraeina net ir pavalgius, o noras užkandžiauti vis sugrįžta?
Miego trūkumas gali paveikti ne tik mūsų energiją ir nuotaiką, bet ir apetitą bei maisto pasirinkimus.
Centro padalinio gyvensenos medicinos specialistė Lina Bagdonavičienė paaiškina, kodėl miegas svarbus apetito kontrolei ir nuo kokių pokyčių verta pradėti.
KAS SIEJA MIEGĄ IR APETITĄ?
Dažnai kalbama apie du hormonus – greliną ir leptiną. Grelinas dalyvauja reguliuojant alkį, o leptinas perduoda smegenims informaciją apie organizmo energijos atsargas ir sotumą.
Tačiau viskas nėra taip paprasta: miego trūkumas gali paveikti mūsų valgymo elgseną net ir tada, kai šių hormonų koncentracija reikšmingai nepasikeičia.
Todėl kartais, norint geriau kontroliuoti apetitą, verta pradėti ne nuo mažesnės porcijos, o nuo ilgesnio miego.
5 ŽINGSNIAI GERESNIO MIEGO LINK
1. Pripažinkite, kad miegui skiriate per mažai laiko.
Jei nuolat miegate vos 5–6 valandas, organizmui gali trūkti poilsiui reikalingo laiko. Daugumai suaugusiųjų rekomenduojama miegoti bent 7 valandas per naktį.
2. Suplanuokite miego laiką.
Norite keltis 6.30 val.? Pabandykite planuoti užmigimą maždaug 22.30–23.00 val., atsižvelgdami į tai, kiek laiko jums reikia užmigti ir kiek miego reikia gerai savijautai.
Svarbu ne tik atsigulti į lovą, bet ir iš tikrųjų pakankamai išsimiegoti.
3. Susikurkite vakaro rutiną.
Likus 30–60 minučių iki miego, pradėkite lėtinti dienos tempą. Mažiau darbo, telefono ir informacijos srauto. Vietoj to – knyga, rami veikla ar kelios minutės sąmoningo kvėpavimo.
4. Atkreipkite dėmesį į kavą.
Kofeinas gali trukdyti užmigti net tada, kai patys jo poveikio jau nejaučiame. Stebėkite ne tik tai, kiek kavos išgeriate, bet ir kada mėgaujatės paskutiniu puodeliu.
5. Neignoruokite alkio.
Po prastai išmiegotos nakties norisi valgyti daugiau? Nebauskite savęs drastiškai mažindami maisto kiekį. Rinkitės visaverčius, sočius patiekalus, kuriuose yra baltymų, skaidulų ir kitų organizmui reikalingų maistinių medžiagų.
Jei skiriate miegui pakankamai laiko, bet sunku užmigti, dažnai prabundate ar dieną jaučiate stiprų mieguistumą, verta pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu ir ieškoti priežasties“, – „Facebook“ naudingais patarimais dalijosi Kauno miesto poliklinika.
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