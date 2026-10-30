Miegate prie atidaryto lango? Turi jums liūdnų žinių

Kaip rašoma Vokietijos portale „Focus“, daug kas mano, kad miegant pravertu langu galima geriau išsimiegoti. Vis dėlto tai priklauso ir nuo gyvenamosios vietos – jei pro langą girdimas gatvės triukšmas, miegas gali tapti ne toks kokybiškas, net jei žmogus dėl garsų visiškai nepabunda.
Kodėl naktinis triukšmas veikia organizmą?
Mokslininkai atkreipia dėmesį į ryšį tarp naktinio triukšmo ir streso hormonų išsiskyrimo. Vienas jų – kortizolis. Jei jo kiekis ilgą laiką būna padidėjęs, tai gali būti susiję su didesne sveikatos problemų, įskaitant aukštą kraujospūdį ir padidėjusį cholesterolio kiekį, rizika.
Kai miegamojo langas atviras, į kambarį lengviau patenka automobilių, motociklų ir praeivių skleidžiami garsai. Net jei žmogus sąmoningai nepabunda, organizmas gali reaguoti į triukšmą: padažnėja širdies ritmas, pakyla kraujospūdis, o miegas tampa paviršutiniškesnis.
Kodėl net miegodami reaguojame į garsus?
Specialistai aiškina, kad jautrumas garsams susijęs su evoliucija. Anksčiau klausa padėdavo pastebėti galimas grėsmes net ilsintis, todėl smegenys ir miego metu išlieka iš dalies jautrios aplinkos garsams.
Žurnale „Noise & Health“ paskelbti tyrimai rodo, kad nuolatinis naktinis triukšmas siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Tai ypač aktualu miestuose gyvenantiems žmonėms, kuriems visiška tyla naktį pasitaiko retai.
Kaip įsileisti gryno oro ir gerai išsimiegoti?
Ekspertai nerekomenduoja atsisakyti kambarių vėdinimo. Verčiau tai daryti prieš miegą arba anksti ryte, kai aplinkos triukšmas dažnai būna mažesnis.
Norint užtikrinti gaivų orą ir ramesnį poilsį, verta laikytis kelių paprastų taisyklių:
- Prieš miegą gerai išvėdinkite miegamąjį.
- Jei gyvenate triukšmingoje vietoje, naktį uždarykite langą.
- Jei kambaryje per karšta, apsvarstykite galimybę naudoti tyliai veikiantį ventiliatorių arba oro valytuvą.
Tokie sprendimai gali padėti palaikyti malonią temperatūrą ir sumažinti naktinio triukšmo poveikį miegui. Vis dėlto tinkamiausias pasirinkimas priklauso nuo aplinkos sąlygų – svarbu pasirūpinti ir grynu oru, ir ramia miego aplinka.
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