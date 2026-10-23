Naktį geriau miegoti su apatiniais ar be? Atsakymas nustebins

Ar yra kokių nors su sveikata susijusių priežasčių, dėl kurių prieš einant miegoti verta nusimauti arba pasilikti kelnaites? Specialistai pateikė atsakymą, kam geriau nusimesti apatinius nakčiai, rašo kobieta.onet.pl.
Moterys neprivalo miegoti be kelnaičių, tačiau kai kurioms tai rekomenduojama
Specialistai mano, kad nė vienas iš šių pasirinkimų nėra blogas. Ar miegodami vilkėsime apatinius, ar ne, yra mūsų pasirinkimas. Tačiau jei nusprendžiame miegoti su kelnaitėmis, verta rinktis tam tikro tipo apatinius.
Nakčiai rekomenduojami laisvesni medvilniniai apatiniai, nes jie yra pralaidūs orui ir leidžia odai kvėpuoti. Akušerės-ginekologės dr. Alyssos Dweck teigimu, moterims, kurios yra labiau linkusios į makšties grybelines infekcijas, niežėjimą ir sudirgimą, geriau miegoti be kelnaičių.
Gydytoja rekomenduoja naktį miegoti be apatinių, nes mieliagrybiai ir bakterijos gali vystytis bei daugintis tamsioje, drėgnoje ir šiltoje aplinkoje.
Kai moters intymios kūno vietos visą dieną yra pridengtos aptemptais drabužiais ir orui nepralaidžiomis medžiagomis, įskaitant prakaitu permirkusią sportinę aprangą ar higieninius įklotus, gali atsirasti makšties dirginimas ir kauptis drėgmė, sudaranti puikias sąlygas grybelinėms ar bakterinėms infekcijoms.
Laisva oro cirkuliacija intymiose vietose ypač naudinga moterims, kurios yra linkusios į makšties infekcijas, niežėjimą ir sudirgimą. Šių kūno vietų atidengimas gali būti bendros higienos dalis, padedanti sumažinti diskomfortą.
Likusią dienos dalį medvilniniai apatiniai yra geriausias pasirinkimas moterims, turinčioms tokių problemų, nes medvilnė yra natūrali ir gerai sugeria drėgmę. Be to, menstruacijų metu kelnaitės suteikia papildomą apsaugą miegant.
Panašios nuomonės laikosi ir gydytoja ginekologė Barbara Karyta, kuri moterims pataria:
„Nevilkėkime aptemptų drabužių, o apatinius rinkimės draugiškus odai, pasiūtus iš natūralių audinių, tokių kaip medvilnė ar šilkas. Kvėpuojanti medžiaga padės išlaikyti intymias vietas sausas, taip pat apsaugos nuo perkaitimo ir prakaitavimo.“
„Naktį suteikime intymioms vietoms šiek tiek laisvės ir galimybę kvėpuoti. Miegokime be apatinių. Kodėl? Apatiniai, ypač sintetiniai, apsunkina oro cirkuliaciją ir didina temperatūrą, todėl sudaro palankias sąlygas ligų sukėlėjams daugintis, ypač moterims, kurios į tai yra linkusios“, – priduria specialistė.
Ką daryti vyrams? Tyrimai nepateikia aiškaus atsakymo
Urologo dr. Michaelo Eisenbergo nuomone, vyrams miegojimas be apatinių nesuteikia nei ypatingos naudos sveikatai, nei žalos. Pasak specialisto, taip pat nėra reikšmingo skirtumo tarp vyrų, siekiančių susilaukti vaikų, ar jie dėvi apatinius, ar ne.
Neseniai ekspertas dalyvavo tyrime, paskelbtame žurnale „Andrology“, kuriame buvo nagrinėjama, ar vyrų dėvimų apatinių tipas arba jų nedėvėjimas turi kokios nors įtakos poros galimybėms susilaukti vaiko per vienų metų laikotarpį.
Mokslininkai apklausė apie 500 vyrų dėl jų pasirenkamų apatinių dieną ir naktį. Rezultatai parodė, kad tai, ar vyrai naktį dėvi bokserius, kitokias trumpikes ar apskritai nieko nedėvi, neturi didesnės reikšmės pastojimo rezultatams. Šie rezultatai taip pat apėmė laiką, kurio poroms prireikė pastoti.
„Ši išvada turėtų nuraminti daugelį vyrų, nes tai, ką jie dėvi jausdamiesi patogiai, neturi įtakos pastojimui“, – sakė M. Eisenbergas.
Vis dėlto ekspertą nustebino tai, kiek daug vyrų, planuodami šeimos pagausėjimą, keičia dieninius ir naktinius apatinius.
Ankstesni tyrimai pateikė skirtingus rezultatus. Kai kurie rodė, kad aptemptesni apatiniai gali didinti sėklidžių temperatūrą ir būti susiję su prastesne spermos kokybe, palyginti su vyrais, dėvinčiais laisvesnius apatinius. Tačiau kiti tyrimai nepatvirtino, kad vyriškų apatinių pasirinkimas turėtų įtakos vyrų vaisingumui.
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