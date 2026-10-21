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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prieš naktį ragina padaryti tai: miegosite žymiai geriau

2026-10-21 18:10 / šaltinis: Radviliškio naujienos / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Radviliškio naujienos / aut.
2026-10-21 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kokybiškas miegas yra svarbus gerai savijautai, darbingumui ir fizinei sveikatai. Vis dėlto dėl kasdienio streso, besikeičiančio darbo grafiko ar tam tikrų įpročių gali būti sunkiau užmigti, ryte pabundama nepailsėjus, o dieną trūksta energijos.

Prieš naktį ragina padaryti tai: miegosite žymiai geriau (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (26)

Kokybiškas miegas yra svarbus gerai savijautai, darbingumui ir fizinei sveikatai. Vis dėlto dėl kasdienio streso, besikeičiančio darbo grafiko ar tam tikrų įpročių gali būti sunkiau užmigti, ryte pabundama nepailsėjus, o dieną trūksta energijos.

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Reguliarus miego režimas ir tinkami vakaro įpročiai gali padėti geriau pasiruošti nakties poilsiui.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saldus miegas

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Kaip organizmas ruošiasi miegui?

Miegą ir būdravimą reguliuoja vidinis organizmo laikrodis. Jam svarbi natūrali šviesa, įprastas dienos režimas, fizinis aktyvumas ir valgymo laikas. Kai dienotvarkė nuolat keičiasi, gali būti sunkiau išlaikyti įprastą miego režimą.

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Svarbų vaidmenį atlieka ir šviesa. Ryte natūrali šviesa padeda organizmui suprasti, kad prasideda diena, o vakare sumažėjęs šviesos kiekis padeda pasiruošti poilsiui. Ryški dirbtinė šviesa ir ekranų naudojimas prieš miegą gali apsunkinti šį procesą.

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Kaip susikurti geresnius miego įpročius?

Pirmiausia, eikite miegoti ir kelkitės panašiu metu. Stenkitės laikytis panašaus grafiko ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Reguliarumas padeda organizmui lengviau prisitaikyti prie nustatyto režimo.

Taip pat, ryte pabūkite natūralioje šviesoje. Pasivaikščiojimas lauke ar tiesiog laikas prie lango ryte padeda organizmui atskirti dieną nuo vakaro ir palaikyti įprastą miego bei būdravimo ritmą.

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Laikykitės įprasto valgymo režimo. Panašus valgymo laikas kiekvieną dieną padeda palaikyti pastovesnę dienotvarkę.

Taip pat svarbu planuoti fizinį aktyvumą pagal savo savijautą. Reguliarus judėjimas gali būti naudingas miego kokybei. Jei pastebite, kad intensyvi treniruotė vakare apsunkina užmigimą, ją verta baigti likus maždaug 2–3 valandoms iki miego.

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Kada gali būti naudingas melatoninas?

Melatoninas yra hormonas, kurį organizmas natūraliai gamina vakare, sutemus. Jis padeda reguliuoti miego ir būdravimo ciklą bei signalizuoja organizmui, kad artėja poilsio metas.

Jei vakare sunkiau užmigti arba miego grafikas dažnai keičiasi, melatoninas gali padėti sutrumpinti užmigimo laiką. Vartojant melatoniną svarbu laikytis konkretaus produkto vartojimo rekomendacijų.

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Melatonino vartojimą verta derinti su tinkamais miego įpročiais: pastoviu režimu, ramesniu vakaru ir tinkama miego aplinka.

Prieš pradėdami vartoti papildą, perskaitykite produkto vartojimo rekomendacijas. Jei vartojate vaistus ar turite sveikatos sutrikimų, dėl melatonino vartojimo pasitarkite su gydytoju.

Keli paprasti įpročiai ramesniam vakarui

1. Likus maždaug valandai iki miego, pritemdykite šviesas ir atidėkite telefoną bei kitus ekranus.

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2. Kavos ir kitų kofeino turinčių gėrimų venkite antroje dienos pusėje, ypač jei kofeinas vakare apsunkina užmigimą.

3. Miegamajame palaikykite vėsesnę, malonią temperatūrą – daugeliui žmonių patogiau miegoti maždaug 18–19 °C temperatūroje.

4. Prieš miegą skirkite laiko ramesnei veiklai, pavyzdžiui, skaitymui ar lengvam pasiruošimui kitai dienai.

Į ką dar atkreipti dėmesį gerinant miego įpročius?

1. Valgymas vakare: Likus 2–3 valandoms iki miego verta vengti sunkaus, riebaus ar aštraus maisto, nes virškinimo procesas trikdo gilaus miego fazes.

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2. Streso valdymas: Vakare naudinga skirti laiko mintims nusiraminti – padeda kvėpavimo pratimai, meditacija, dienoraščio rašymas ar knygos skaitymas.

3. Miego aplinka: Miegamasis turėtų būti vėsus (apie 18–20 °C), tamsus ir tylus.

4. Alkoholis: Nors alkoholis gali padėti greičiau užmigti, jis išbalansuoja miego struktūrą, todėl antroje nakties pusėje dažniau pabundama, o miegas būna paviršutiniškas.

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