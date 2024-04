Sunaudokite likusius kiaušinius: štai, kur puikiai pravers

O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria kiaušinių likučius sunaudoti tiek sumuštinių, tiek mišrainių ar pikantiškų kepinių gamyboje, o nespėjus iš jų ko nors pagaminti, kiaušinius galima konservuoti marinuojant.

Laiko patikrintas baltymų šaltinis

Daugelis neįsivaizduoja savo ryto be keptų ar virtų kiaušinių – tai bene klasikinis pusryčių patiekalas, o nei vienos Velykos neapsieina bent be vieno nudažyto margučio. Be to, jų ridenimas ar daužymas prie šventinio stalo – dar ir puiki pramoga, tad dažniausiai sėdime prie gausaus numargintų kiaušinių krepšelio.

REKLAMA

REKLAMA

„Virti kiaušiniai yra puikus aukštos kokybės baltymų šaltinis, turintis tinkamu kiekiu visas devynias nepakeičiamas aminorūgštis. Šios medžiagos reikalingos raumenims atkurti, augti ir bendrai sveikatai palaikyti.

REKLAMA

Viename dideliame kiaušinyje yra maždaug 6 g baltymų. Be to, virtuose kiaušiniuose gausu svarbiausių vitaminų ir mineralų, įskaitant vitaminą D, vitaminą B12, vitaminą A, seleną ir choliną, rašoma pranešime spaudai.

Vitaminas D labai svarbus kaulų sveikatai, imuninei sistemai ir nuotaikai reguliuoti, o vitaminas B12 – nervų veiklai ir raudonųjų kraujo kūnelių gamybai. Selenas yra stiprus antioksidantas, saugantis ląsteles nuo laisvųjų radikalų daromos žalos, o cholinas svarbus smegenų sveikatai ir medžiagų apykaitai“, – vardija sveikatai palankios mitybos specialistė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau ji įspėja, kad vartojant per daug kiaušinių, gali padidėti cholesterolio kiekis kraujyje ir tam tikrų sveikatos sutrikimų rizika: „Tai ypač aktualu asmenims sergantiems lėtinėmis metabolinėmis ligomis, pavyzdžiui dislipidemija ar cukriniu diabetu.

O jautresnės virškinimo sistemos žmonėms dėl per didelio kiekio kiaušinių gali atsirasti nemalonūs jutimai pilve, ar netgi skausmas. Bet kuriuo atveju rekomenduočiau per Velykas visomis vaišėmis mėgautis saikingai, juk svarbiausia šventės metu – ne maistas, jis yra tik sudedamoji pasibuvimo dalis.“

Mažiau iššvaistyto maisto su keliais pigiais receptais

Nors vaišėmis nukrautas Velykų stalas – gražus akiai, vis dėlto, dažniausiai nepajėgiame suvalgyti viso paruošto maisto, tad pošventinis maisto likučių švaistymas – dažna problema. Anot O. Suchočevos, labai svarbu vengti tokio švaistymo, mat maisto atliekos, besiskaidydamos sąvartynuose, išskiria šiltnamio efektą sukeliančias dujas, o gaminant perteklinį maistą neefektyviai naudojami gamtos ištekliai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Yra daugybė puikių būdų, kaip panaudoti po Velykų likusius kietai virtus kiaušinius. Vienas iš klasikinių variantų – tai paruošti gardžią ir pigią kiaušinių mišrainę.

Tiesiog supjaustykite kietai virtus kiaušinius mažais gabalėliais ir sumaišykite juos su majonezu, garstyčiomis, kubeliais supjaustytais salierais, svogūnais ir prieskoniais, pavyzdžiui, druska bei pipirais. Šią mišrainę taip pat galima patiekti ant sumuštinių ar krekerių“, – pataria ekspertė.

Ji sako, kad dar vienas universalus būdas panaudoti kietai virtų kiaušinių likučius – juos įdaryti: tereikia išimti jų trynius, perpjovus per pusę: „Išimtus trynius sumaišykite su majonezu, garstyčiomis, šlakeliu acto ir prieskoniais, o po to mišinį sukrėskite į kiaušinių baltymus.

REKLAMA

Tokio užkandžio puikus garnyras – paprikos, šviežios žolelės ar traški šoninė. Be to, galite pasigaminti ir škotiškų kiaušinių: kietai virtus kiaušinius aplipdykite farše, apvoliokite džiūvėsėliuose ir kepkite, kol jie apskrus ir taps traškūs.“

Galima panaudoti ir pikantiškiems kepiniams

Anot ekspertės, dar vienas puikus būdas sunaudoti po Velykų likusius virtų kiaušinių likučius – panaudoti juos pigesniems, bet gardiems ir pikantiškiems kepiniams. Pavyzdžiui, greitai pagaminsite sluoksniuotos tešlos bandeles ir turėsite sotų užkandį.

„Pasigaminkite pikantiškų keksiukų ar bandelių, į jų tešlą įmaišydami kietai virtų kiaušinių, sūrio, žolelių ir prieskonių. Kietai virtus kiaušinius taip pat galite naudoti kreminiam kišui gaminti. Tokie pikantiški kepiniai puikiai tiks priešpiečiams, net pietums ar vakarienei, o mėgautis jais galima tiek karštais, tiek šaltais“, – rekomenduoja O. Suchočeva.

REKLAMA

Kaip dar išsaugoti virtų kiaušinių perteklių?

Ji sako, kad net ir nespėjus sunaudoti virtų kiaušinių likučių po Velykų kitų patiekalų gamyboje, juos galima paprasčiausiai užkonservuoti ir tokiu būdu perteklių išsaugoti. Vienas iš tokių būdų – marinavimas.

„Kietai virtų kiaušinių likučius galima išsaugoti marinuojant juos aromatingame sūryme. Tiesiog pavirkite acto, vandens, cukraus, druskos bei prieskonių, pavyzdžiui, garstyčių sėklų, pipirų grūdelių ir lauro lapų, mišinį. Tuomet karštą marinatą užpilkite ant nuluptų kietai virtų kiaušinių sterilizuotame stiklainyje.

Leiskite jiems atvėsti iki kambario temperatūros, tada stiklainį uždarykite ir bent savaitę palaikykite šaldytuve, kad išryškėtų skonis. Tokiu būdu konservuotais kiaušiniais galima pigiai, skaniai ir pikantiškai pagardinti salotas, sumuštinius ar mėsos patiekalus, o šaldytuve juos galima laikyti kelias savaites“, – pasakoja O. Suchočeva.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Po Velykų sugrįžus į darbus į priešpiečių dėžutę įsidėkite pigių, tačiau itin sočių sumuštinių su pikantiška kiaušinių užtepėle ir aromatingu pesto padažu.

Sumuštiniai su kiaušinių užtepėle ir pesto

Sumuštiniams reikės:

120 g neriebaus majonezo;

60 g smulkiai supjaustyto raudonojo svogūno;

20 g pesto;

Šiek tiek druskos;

Šiek tiek pipirų;

4 vnt. kietai virtų kiaušinių, susmulkintų;

3 vnt. kietai virtų kiaušinių baltymų, susmulkintų;

8 vnt. skrudintų kvietinės duonos riekelių;

Kelių špinatų lapų.

Gaminimo eiga:

Nedideliame dubenyje sumaišykite pirmuosius penkis ingredientus. Švelniai įmaišykite kiaušinius ir kiaušinių baltymus. Užtepkite užtepėlę ant keturių skrebučių, ant viršaus uždėkite špinatų ir uždenkite sumuštinį likusiomis skrebučių riekelėmis.

Skanaus!