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TV3 naujienos > Gyvenimas

Sukčiai sugalvojo, kaip iš lietuvių pavogti dar daugiau pinigų: skubiai įspėja

2026-10-28 14:50 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-28 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dingus augintiniui šeimininkai išgyvena nerimą ir stengiasi kuo greičiau jį surasti. Tačiau pagalbos paieškos socialiniuose tinkluose gali atkreipti ir sukčių dėmesį. Pasitelkę dirbtinį intelektą, jie kuria tikroviškas gyvūnų nuotraukų klastotes ir bando išvilioti pinigus, neva reikalingus veterinarijos paslaugoms apmokėti. Ekspertas paaiškino, kaip atpažinti tokią apgaulę ir apsisaugoti nuo sukčių.

Sukčiai (nuotr. BNS)

Dingus augintiniui šeimininkai išgyvena nerimą ir stengiasi kuo greičiau jį surasti. Tačiau pagalbos paieškos socialiniuose tinkluose gali atkreipti ir sukčių dėmesį. Pasitelkę dirbtinį intelektą, jie kuria tikroviškas gyvūnų nuotraukų klastotes ir bando išvilioti pinigus, neva reikalingus veterinarijos paslaugoms apmokėti. Ekspertas paaiškino, kaip atpažinti tokią apgaulę ir apsisaugoti nuo sukčių.

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Apie dingusį šunį ar katę socialiniuose tinkluose paskelbę šeimininkai dažniausiai tikisi, kad kas nors atpažins gyvūną, jį ras ir padės sugrįžti namo. Tačiau viešai paskelbta augintinio nuotrauka ir kontaktiniai duomenys gali tapti informacija, kuria pasinaudos nusikaltėliai.

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Jungtinėse Amerikos Valstijose fiksuojama atvejų, kai sukčiai susisiekia su dingusių augintinių šeimininkais ir atsiunčia dirbtiniu intelektu sukurtas nuotraukas. Jose gyvūnas vaizduojamas esą veterinarijos klinikoje, kur jam suteikiama skubi pagalba.

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„Anksčiau skelbimai apie dingusius šunis ar kates būdavo kabinami skelbimų lentose, o šiais laikais aukštos kokybės augintinio nuotraukos keliamos į socialiniuose tinkluose esančias gyvenvietės, miesto ar mikrorajono grupes. Tai efektyvus būdas ieškoti dingusio augintinio, tačiau tai suteikia nusikaltėliams informaciją, kuri gali būti panaudota siekiant išvilioti pinigus“, – teigia „Nord Security“ vystomo produkto „Coveron“ ekspertas Dovidas Baranauskas.

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Kaip veikia sukčių schema?

Sukčiai pirmiausia pasinaudoja socialiniuose tinkluose paskelbta dingusio gyvūno nuotrauka ir šeimininko pateikta informacija. Naudodami dirbtinio intelekto įrankius, jie sukuria tikroviškai atrodančią nuotrauką, kurioje augintinis neva yra veterinarijos klinikoje.

Tuomet susisiekia su šeimininku, praneša radę gyvūną ir prašo kompensuoti tariamai patirtas skubios veterinarinės pagalbos išlaidas. Žadama, kad pinigus pervedusiam žmogui bus atskleistas klinikos, kurioje laikomas augintinis, adresas.

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Taip šeimininkas, nerimaudamas dėl savo gyvūno, gali būti paskatintas sumokėti dar nepatikrinęs, ar pateikta informacija tikra. Gavę pinigus sukčiai dingsta, o žmogus lieka ir be jų, ir be žinių apie savo augintinį.

Šiame sukčiavimo modelyje naudojamos vadinamosios išmaniosios vaizdo klastotės (angl. deepfake) ir socialinės inžinerijos metodai. Dirbtinis intelektas leidžia nusikaltėliams greitai kurti individualizuotas, įtikinamai atrodančias apgaules.

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„Deja, tapti sėkmingu sukčiumi šiais laikais yra labai paprasta. Akylesni interneto vartotojai geba atskirti dirbtinio intelekto sugeneruotus vaizdus nuo tikrų nuotraukų, tačiau žmonių technologinio raštingumo gebėjimai skiriasi, ypač jautriose, stresinėse situacijose. Nusikaltėliai tuo naudojasi“, – sako D. Baranauskas.

Kaip apsisaugoti, jei dingo augintinis?

Pirmiausia patikrinkite, ar informacija tikra. Jei nepažįstamas žmogus praneša radęs jūsų augintinį ir teigia, kad šis gydomas veterinarijos klinikoje, paprašykite konkrečios informacijos. Susisiekite su nurodyta klinika savarankiškai, naudodamiesi oficialiai skelbiamais kontaktais, ir patikrinkite, ar joje iš tiesų yra jūsų gyvūnas. Lietuvoje šunys, katės ir šeškai turi būti paženklinti mikroschemomis ir registruoti Gyvūnų augintinių registre. Ši informacija gali padėti nustatyti gyvūno šeimininką, tačiau vien ja pasikliauti nereikėtų – svarbu patikrinti ir įtartino pranešimo aplinkybes.

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Atkreipkite dėmesį į žmogaus profilį. Patikrinkite, kas jums rašo socialiniuose tinkluose. Jei paskyra neseniai sukurta, joje mažai informacijos apie žmogų, nėra ankstesnės veiklos ar profilio nuotrauka kelia įtarimų, bendraukite atsargiai. Vis dėlto vien naujas profilis savaime neįrodo, kad tai sukčius.

Taip pat neskubėkite pervesti pinigų. Nusikaltėliai siekia sukelti kuo daugiau streso ir skubos jausmą, kad žmogus nespėtų patikrinti pateiktos informacijos. Jei jūsų prašoma nedelsiant sumokėti už tariamas veterinarijos paslaugas, pirmiausia savarankiškai susisiekite su klinika ir išsiaiškinkite, ar išlaidos tikros.

Nepamirškite atidžiai palyginti nuotraukų. Palyginkite gautą augintinio nuotrauką su keliomis savo turimomis nuotraukomis. Atkreipkite dėmesį į kailio raštus, dėmes, specifinius ženklus ir kitas individualias gyvūno savybes. Dirbtinis intelektas gali gana tikroviškai atkurti bendrą gyvūno išvaizdą, todėl vien tai, kad nuotrauka atrodo įtikinamai, dar nereiškia, jog ji tikra. Jei kyla įtarimų, neperveskite pinigų ir nesidalykite papildomais asmens ar finansiniais duomenimis. Išsaugokite susirašinėjimą, profilio informaciją ir gautas nuotraukas – jos gali praversti pranešant apie sukčiavimą.

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