Dirbtinis intelektas tampa protingesnis už žmogų – ekspertai skelbia pavojų dėl saugumo

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
San Fransiske saujelė plakatais apsiginklavusių žmonių protestu pasitinka technologijų konferencijos dalyvius. Aktyvistai reikalauja griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą vystančias įmones.
„Turi būti priežiūra. Reikia, na, tam tikros stabdžių ir atsvarų sistemos“, – sakė aktyvistas Sanjay Garla.
Dario Amodei – „Anthropic“ įkūrėjas ir vadovas – tapo konferencijos epicentru po to, kai anksčiau šią savaitę paviešino esė, kurioje ragina konkurentus sumažinti dirbtinio intelekto vystymo tempą, nes kyla saugumo pavojus žmonijai.
„Daugiau investuokime į saugumą. Organizuokime industriją, kelkime klausimus, kaip visiems nustatyti standartus? Ir, žinoma, turi būti tarptautinis komponentas“, – aiškino „Anthropic“ vadovas Dario Amodei.
Nustatė 2 tūkst. atvejų, kai dirbtinis intelektas veikė be kontrolės
Kinija bėga dirbtinio intelekto vystymo lyderių gretose. Tačiau D. Amodei perspėjimus dėl saugumo neigia, nors juos fiksuoja nepriklausomi stebėtojai. Britų technologijų ekspertas skaičiuoja, kad vien šiais metais įvyko 2 tūkst. incidentų, kai programuotojai prarado dirbtinio intelekto agento kontrolę.
„Kai skaitai dirbtinio intelekto sistemų tarpusavio pokalbius, kuriuose jos šūkauja „bum“ bei „oho“, sveikina viena kitą ir išsisuka nuo kontrolės, pradedi suvokti, kas laukia ateityje“, – kalbėjo technologijų ekspertas Tommy Shafer Shane.
Dirbtinį intelektą kuriančios „Open AI“ įkūrėjas Samas Altmanas baimes dėl žmonijos išlikimo vadina visiškai pagrįstomis.
„Kurį laiką kalbėjome, kad technologija, požiūris, modeliai tobulės, daugeliu aspektų taps protingesni už žmones. Tai jau įvyko“, – pasakojo „Open AI“ vadovas Samas Altmanas.
Socialinių tinklų vartotojai vadinamaisiais memais pašiepia dirbtinio intelekto kūrėjus ir jų bei politikų perspėjimus dėl saugumo.
Pats dirbtinis intelektas įspėjo apie žmonijos sunaikinimą
O leidinys „Business Insider“ paties dirbtinio intelekto teiravosi, kaip jis gali sunaikinti žmoniją. Keturi skirtingi pokalbių robotai atsako, kad didesnę grėsmę kelia žmonių piktnaudžiavimas dirbtiniu intelektu. Vartotojus ramina ir lustus – dirbtiniam intelektui būtiną technologiją – gaminančios „Nvidios“ vadovas.
„Saugumas yra inžinerinė problema. Galų gale, mes vystome programinę įrangą, skaičiavimo sistemas. Tai sudėtingos skaičiavimo sistemos, bet galiausiai tai tik skaičiavimo sistemos“, – tikino „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas.
Tuo metu technologijų ekspertai sako, kad saugumą užtikrinančių sistemų iki šiol nėra.
„Egzistuojantys įrankiai neprilygsta dirbtinio intelekto galimybėms. Mes nežinome, kaip stebėti ir valdyti superprotingas sistemas, ypač, kai prarandame jų kontrolę“, – minėjo T. S. Shane'as.
„Reikia sutarti dėl vieno: įmonės turėtų prisiimti atsakomybę už savo atliekamus bandymus ir už pasekmes, kurias incidentai sukelia internetui, gyventojams bei kitoms įmonėms“, – pridūrė technologijų ekspertė Marta Ziosi.
Donaldas Trumpas ir jo administracijos nariai perspėjimus dėl saugumo vadina apgavyste ir prieštarauja, kad milijardais dolerių vertinama industrija vardan saugumo užtikrinimo lėtintų technologijų vystymą.
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