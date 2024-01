Specialistai atsakė, iki kokio amžiaus galima mylėtis

Iki kada galima turėti lytinių santykių? Atsakymas paprastas: amžiaus ribos nėra, nes tai priklauso nuo daugelio veiksnių. Žmogaus lytinis gyvenimas yra labai privatus ir asmeninis reikalas.

Moterų gyvenimo trukmė pastaraisiais metais gerokai pailgėjo, o menopauzė dabar sudaro beveik trečdalį jų gyvenimo. Menopauzė prasideda maždaug 50-55 metų, o vidutinė tikėtina moters gyvenimo trukmė gali būti 85 metai.

Šiuo laikotarpiu vyksta hormoniniai pokyčiai, pavyzdžiui, sumažėja estrogeno, hormono, kuris skatina lytinį potraukį ir užtikrina optimalią lytinių organų būklę. Akivaizdu, kad tai turi įtakos potraukiui ir lytinių santykių pobūdžiui šiuo gyvenimo laikotarpiu, rašo englishelpais.com.

Pasakė, iki kokio amžiaus galima mylėtis

Todėl amžius, po kurio moterys nustoja lytiškai santykiauti, yra įvairus. Kiekviena moteris prisitaiko prie situacijos priklausomai nuo to, kokį partnerį ji turi, nuo savo interesų, nuo hormonų pusiausvyros organizme ir ar jai taikoma pakaitinė hormonų terapija. Be to, gali būti sveikatos problemų, pvz., krūties vėžys ar kitų rūšių augliai, šlapimo nelaikymas – visi šie organiniai veiksniai paprastai turi didelę reikšmę lytinių santykių kokybei.

REKLAMA

REKLAMA

Vyrai nepatiria menopauzės ir jų testosterono lygis išlieka pastovus visą gyvenimą, todėl seksualinis potraukis išlieka nuolat. Tiesą sakant, yra 80-mečių vyrų, kurie susilaukia vaikų. Tačiau vyrai taip pat gali patirti sveikatos problemų, kurios turi įtakos jų lytiniam gyvenimui, pradedant prostatos vėžiu ir baigiant aukštu kraujospūdžiu ar diabetu. Visi šie veiksniai apsunkina erekciją.

REKLAMA

Be hormoninių ir organinių veiksnių, lytinis potraukis tiek vyrams, tiek moterims yra susijęs su psichologiniais faktoriais. Gyventi su tuo pačiu žmogumi 40 ar 50 metų nėra tas pats, kas gyventi su nauju partneriu.

Specialistai siūlo kai kurias problemas, su kuriomis susiduria vyresnio amžiaus moterys, spręsti naudojant pakaitinę hormonų terapiją, kuri gali padėti išspręsti tokias problemas kaip mažas lytinis potraukis ir makšties sausumas. Pastarąjį dešimtmetį daug pažangos padaryta intymios kosmetinės chirurgijos srityje.

Trumpai tariant, lytiniams santykiams nėra viršutinės amžiaus ribos, jei tik žmonės gerai jaučiasi ir turi tam noro. Tačiau gyvenimo tiesa yra ta, kad bėgant metams paprastai kyla problemų, kurios gali apsunkinti visavertį seksualinį gyvenimą. Sveikatos priežiūros specialistai gali padėti rasti sprendimus.