Sklandžiam žindymui: daiktų krepšelis ir ko tikėtis pirmosiomis dienomis

Žindymui būtina ruoštis iš anksto

„Apie žindymą reikia žinoti daug informacijos ir labai svarbu, kad mama pasiruoštų – tiek teoriškai, kaip reikės tai daryti, tiek visais būtinais daiktais, – sako „Gandro lizdo“ akušerė Ieva Girdvainienė ir primena apie dažnas situacijas, kai moteris, atvykusi į gimdymo namus, nuolat klausia, ko jai iš tiesų reikės žindant. – Kad nebūtų pasimetimo, kaip turime kraitelį prekių mamai iki gimdymo, kraitelį, kurio reikės gimdymo metu, taip būtinas ir žindymo kraitelis.“

Apie žindančiai mamai būtinus turėti daiktus primena ekspertė – „Gandro lizdo“ akušerė Ieva Girdvainienė:

CANPOL BABIES lanolino kremas speneliams

CANPOL BABIES – tai prekių ženklas, kuris garantuoja sėkmingą startą motinystėje ir siūlo ypač platų asortimentą būsimoms, ką tik mamomis tapusioms moterims. Šios prekės yra intuityvios, todėl paprastos naudoti, kokybiškos ir atliepiančios visus mamyčių poreikius.

Kremas speneliams: kas tai? Iš tiesų tai – unikali priemonė. Mamos speneliai yra jautri gleivinė, kuri iki šiol nebuvo dirginta, o prasidėjus žindymui, prasideda ir dažnas spenelių dirginimas bei nuolatinis kontaktas, ir tas kontaktas neretai yra lydimas skausmo. Tai labai dažnai vyksta pirmomis paromis, pradėjui žindyti. Siekiant to išvengti, speneliams reikia pagalbos. Geriausia pagalba yra CANPOL BABIES lanolino kremas speneliams.

Kuo ypatingas CANPOL BABIES lanolino kremas speneliams?

Greitai malšina skausmą ir palaiko sudirgusių spenelių odos regeneraciją.

Lanolinas yra giliai drėkinanti medžiaga, natūraliai randama avies vilnoje, taigi natūralios formulės jis yra labai efektyvus, nes sukuria apsauginį sluoksnį ant odos paviršiaus ir suteikia drėkinimą iš vidaus.

Tai vienkomponentis tepalas, kurio sudėtyje yra 100 % gryno lanolino, be priedų, konservantų ir kvapiųjų medžiagų.

Jis yra hipoalergiškas ir saugus kūdikiui, todėl prieš žindant jo nereikia nuplauti, be to, dermatologiškai patikrintas.

Šis tepalas speneliams yra patogioje 7 g pakuotėje, kurią visada galite turėti su savimi, taip pat puikiai tiks ir ligoninės rinkiniui žindymo pradžioje.

CANPOL BABIES antspeniai

Renkantis antspenius, labai svarbu pasirinkti tinkamą dydį. CANPOL BABIES antspenių dydžiai patogiai nurodyti ant pakuotės, viršuje. Antspenis – specifinė, žindymą lengvinanti priemonė kiekvienai mamai pasirinktinai. Galbūt iš anksto šios priemonės pirkti nereikėtų, tačiau vertėtų žinoti, kur ją, žinoma, kokybišką, galima įsigyti. Prireikus, tokią priemonę gali nupirkti ir vyras. Tai yra apsaugėlė, antdėklas ant spenelio tam, kad jis būtų apsaugotas nuo per didelio dirginimo žindant. Ypač tinka naudoti, kol mama įpras prie žindymo, galbūt pasikvies žindymo konsultantą, bus įvertintas kūdikio apžiojimas, nes kartais būtina ir kūdikio liežuvio pasaitėlio korekcija.

Kuo ypatingi CANPOL BABIES antspeniai?

Apsaugo suskeldėjusius ar įtrūkusius spenelius ir sumažina skausmą maitinant.

Ypatinga forma ir pastorinti kraštai idealiai prisitaiko prie krūties formos.

Antspenio forma ir skylutės imituoja spenelį – užtikrinamas saugus kūdikio maitinimas; kūdikiui nebus sunku grįžti prie krūties, kai antspenių nebenaudosite.

Beskonis ir bekvapis silikonas nepakeičia pieno skonio, jis leidžia kūdikiui žįsti patogiai ir natūraliai kiekvieno maitinimo metu.

Puikiai saugo suskeldėjusius, jautrius spenelius, o dėl savo formos leidžia priglusti kūdikio nostytei prie mamos krūties.

Be BPA, į rinkinį įeina ir plastikinė dėžutė antspeniams.

CANPOL BABIES liemenėlė maitinančioms

Geriausia, kad žindymo liemenėlę mama įsidėtų į rankinę išvažiuodama gimdyti, nes išvažiuojant reikės drabužių. Nesvarbu, kaip moteris atvažiuoja gimdyti, išvažiuoja ji iš ligoninės jau tapusi mama. Prasideda aktyvi laktacija, taigi teka pienas. Žindyvės liemenėlė patogiai atsisega, mamai patogu maitinti, taigi ji tą gali daryti ir išvažiavusi pas šeimos gydytoją, poliklinikoje, vaiko kambaryje, ir kitur. Patogu dėvėti tiek naktį, tiek dieną, tad geriausia būtų įsigyti dvi – skirtą dienai ir atskirai – nakčiai.

Kuo ypatinga CANPOL BABIES liemenėlė maitinančioms?

Pagaminta iš 100 % švelnios medvilnės – nedirgina jautrių spenelių maitinimo periodu.

Elastingų kaušeliai – galėsite į liemenėlę įsidėti krūtų gaubtus ar įklotus.

Liemenėlės kaušeliai atsisega, tad galėsite lengvai pamaitinti kūdikį.

CANPOL BABIES vienkartiniai įklotai į liemenėlę

Į žindymo liemenėlę dedami specialūs įklotėliai – pieno sugertukai. Kodėl jie reikalingi? Pienas gaminasi mamos galvoje. „Mama tik pagalvojo apie savo naujagimį, oksitocinas paleido pieną – iš karto šlapia, taigi jeigu būsite be tokių liemenėlės apsaugėlių, visur, net naktį lovoje, gali būti pieno vonios“, – šių priemonių būtinybę akcentuoja akušerė I. Girdvainienė.

Kuo ypatingi CANPOL BABIES vienkartiniai įklotai į liemenėlę?

Minkšta, kvėpuojanti medžiaga, gerai sugeria skystį.

Kad mamytėms būtų dar patogiau įklotėliai į liemenėlę buvo patobulinti: dabar jie ypač ploni, tik 1,3mm, tačiau dar geriau sugeriantys – net tris kartus greičiau suteikiantys sausumo jausmą, palyginti su ankstesniais įklotais į liemenėlę. Kvepuojantys, nepakeičiantys savo formos po to, kai sudrėksta, turi dvi juosteles, todėl ypač gerai laikosi vietoje.

Žindymo nauda tiek kūdikio, tiek ir žindančios moters sveikatai – neginčijama. Tačiau dėl pačių įvairiausių priežasčių mamoms nepavyksta žindyti kūdikio, nors jos to labai nori ir deda visas pastangas, kad mažylis gautų idealiai jam tinkantį pačios gamtos dovanotą maistą.

Taip, žindyti iki 6 mėn. amžiaus yra labai svarbu, tačiau, anot „Gandro lizdo“ akušerės I. Girdvainienės, tai vis tiek yra moters pasirinkimas. Kita vertus, būna visaip, ir geriau, kad moteris rinktųsi maitinti nutrauktu motinos pienu negu rinktųsi adaptuotą pieno mišinį. Tiesa, kad šis procesas būtų sklandus, būtinas pientraukis.

LOVI dviejų etapų elektrinis pientraukis

Prekės ženklas LOVI, bendradarbiaudamas su pirmaujančiais žindymo ir naujagimių specialistais, kuria puikios kokybės ir aukščiausių standartų produktus, pritaikytus mažylių poreikiams. Tai patikimas ekspertas, sprendžiant laktacijos problemas.

Naujoviškas elektrinis pientraukis, kuris paruošia spenelį, traukia jautriai, kad mamai laktacija būtų panaši į žindymo procesą, o ne ūmi, aktyvi. Pats pientraukis patogus, nes nedidelis, mobilus, įkraunamas, taigi galima pieną nusitraukinėjant judėti, vaikščioti, nes šiuolaikinė mama, puikiai suprantame, visai neturi laiko.

Ar atsivežti pientraukį į gydymo įstaigą? Taip, jeigu turite gerą elektrinį pientraukį. Kartais mamos, akcentuoja ekspertė I. Girdvainienė, atsiveža rankinius pientraukius, bet rankinis pientraukis – tai tas pats, kas traukti rankomis. Taip, akušerės pamoko mamas, kaip traukti rankomis, bet iš tiesų ne visada paprasta to išmokti. Elektrinis pientraukis reiškia, kad „mokslas sudėjo žinias ir jau apmokė mamą, jai tik reikia žinoti, kaip įjungti pientraukį ir paruošti spenelį“.

Kuo ypatingas LOVI dviejų etapų elektrinis pientraukis?

LOVI dviejų etapų elektrinis pientraukis „Expert 3D Pro“ – tai žindymo problemų sprendimo ekspertas!

Profesionali pagalba esant skausmingiems speneliams, krūtų pilnumui, pieno sąstoviui ar mastitui. Greitai ir efektyviai skatina pieno gamybą po cezario pjūvio. Šis pientraukis taps nepakeičiamu pagalbininku nenumatytose situacijose.

Gali būti naudojamas net po cezario pjūvio, galima nutraukti pieną gulomis.

3D piltuvelio gaubtelis ne tik traukia spenelį, bet ir jį suspaudžia bei leidžia kontroliuoti spenelio suspaudimą tolygiai, skatina laktaciją po cezario pjuvio.

Turi dvi fazes: stimuliavimo fazę, kurios metu imituojami greiti kūdikio judesiai, tokiu būdu stimuliuojant prolaktiną, bei nutraukimo fazę; abi fazės turi 9 stiprumo lygius, kuriuos galima individualiai prisitaikyti.

Pientrauktis gali buti kraunamas per USB, visiškai įkrauta baterija veikia apie tris nutraukimo seansus.

Pagrindinės elektrinio pientraukio „Expert 3D Pro“ savybės:

Revoliucinis 3D piltuvėlis. Ne tik traukia, bet ir spaudžia spenelį, visai taip, kaip žindantis kūdikis, todėl pienas teka natūraliai.

Itin veiksmingas. Specialus 3D piltuvėlio gaubtelis, leidžiančiantis kontroliuoti spenelio spaudimą, padeda efektyviai spręsti žindymo sunkumus ir skatina laktaciją po cezario pjūvio.

Patogus traukimas. Speciali piltuvėlio konstrukcija neleidžia ištrauktam pienui grįžti atgal į sistemą. Tai ypač patogu po cezario pjūvio, nes pieną galima traukti atsilošus.

Labai tylus. Galėsite nusitraukti pieną bet kokiomis sąlygomis, miegant kūdikiui ar naktį. Pats tyliausias iš visų LOVI pientraukių.

Pienas ištraukiamas dviem etapais. Iš pradžių krūtis stimuliuojama imituojant greitus žindančio kūdikio judesius, kad paskatintų pieno tekėjimą. Antruoju etapu vyksta gilus traukimas, kuris atspindi efektyvų pieno suvartojimą.

Prisitaiko prie individualių poreikių. Abiejose fazėse yra po 9 reguliavimo lygius.

Lengva plauti. Nedidelis dalių skaičius palengvina priežiūrą.

Mobilus. Įmontuota įkraunama baterija leidžia vienu įkrovimu atlikti 3 pieno traukimo seansus. Be to, pientraukis gali būti kraunamas per USB, pavyzdžiui, iš maitinimo baterijos.

Specialus krepšys. Patogu laikyti ir transportuoti.

Dinaminis maitinimo žindukas („Dynamic Feeding Teat®“). Galimybė maitinti kūdikį nesutrikdant čiulpimo reflekso.

Rinkinyje: pientraukio korpusas, silikoninis 3D piltuvėlis, piltuvėlio laikiklis, LOVI „Medical+“ buteliukas, 150 ml, LOVI „Dynamic“ žindukas 0 mėn.+, sandarinimo diskelis, užsukama tarpinė, maitinimo taurelė, adapteris, buteliuko stovelis, USB laidas, kištukas, žarnelės, LOVI „Discreet Elegance“ krūtų įklotai, krepšys; be BPA.

LOVI plataus kaklelio buteliukas

Šalia pientraukio turėtų būti buteliukas, kuriuo bus maitinamas kūdikis. Naujagimiui pirmomis paromis stacionare akušeriai rekomenduoja taurelę ar kitas saugesnes priemones, tačiau jei situacija nepalanki, pavyzdžiui, mama turi greitai grįžti į darbą, pirmo pasirinkimo priemonė būtų prie pientraukio naudojamas buteliukas.

Tiesa, jis turėtų būti „anti-colic“, t. y. nuo pilvo dieglių apsaugantis, kad pieno tėkmė nebūtų labai aktyvi, nes priešingu atveju su paprastu buteliuku vaikas gali gauti daug oro, o oras, akcentuoja I. Girdvainienė, lygu pilvo skausmas naujagimiui. Taigi labai reikėtų pagalvoti, kokį prekių ženklą šiuo atveju renkamės.

Kuo ypatingas LOVI buteliukas plačiu kakliuku?

Buteliukas su dinaminiu žinduku, kuris „ištįsta“ pagal natūralų vaiko žindymo ritmą.Žindukas pagamintas iš plono silikono sluoksnio, taigi plečiasi ir susitraukia kartu su vaiko žindymo ritmu, priversdamas žandikaulio raumenis aktyviai dirbti.

Saugus žindyti kūdikį, išsaugo žindymo refleksą, sukurtas ir išbandytas gydytojų.

