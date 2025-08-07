Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Siunčia žinią šiems Zodiako ženklams: diena gali atnešti netikėtumų

2025-08-07 08:16
2025-08-07 08:16

Ši diena gali atnešti netikėtumų, emocinius svyravimus ir įvairias pamokas kiekvienam Zodiako ženklui. Vieniems ji suteiks kūrybinio įkvėpimo ar galimybę priimti svarbius sprendimus, kitiems – iššūkių santykiuose ar profesinėje srityje.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Ši diena gali atnešti netikėtumų, emocinius svyravimus ir įvairias pamokas kiekvienam Zodiako ženklui. Vieniems ji suteiks kūrybinio įkvėpimo ar galimybę priimti svarbius sprendimus, kitiems – iššūkių santykiuose ar profesinėje srityje.

1

Kviečiame pažvelgti, ką žvaigždės šiandien pranašauja jums:

AVINAS

Diena bus gana nerami. Kai kurios išgirstos naujienos gali priversti jus keisti svarbius planus, o gal ir įprastinį veiklos stilių. Turbūt prastai sutarsite su artimos aplinkos žmonėmis, kolegomis.

JAUTIS

Šiandieną kils daugybė minčių, idėjų, susijusių su karjera, kelione, mokslu. Galite gauti žinią iš toli esančio neabejingo jums žmogaus. Kelionėje gali iškilti nenumatytų keblumų.

DVYNIAI

Būsite psichologiškai įžvalgūs ir intuityvūs. Jums seksis susivokti kitų jausmuose ir jais manipuliuoti. O štai finansiniai reikalai gali komplikuotis. Ekonomiškiau ir apdairiau tvarkykite savo biudžetą, rimčiau planuokite pirkinius.

VĖŽYS

Šiandieną lengva susipykti su žmogumi, kuris jums svarbus. Tiesiog akimirsniu viską sugadinsite, jei imsite žaisti to asmens emocijomis, jausmais, arba sau leisite jį nesubtiliai kritikuoti. Pagalvokite, ar jums to reikia.

LIŪTAS

Jeigu rimtai stengsitės, neblogai eisis visi darbai, nepaisant pasitaikančių nesklandumų. Seksis tartis dėl užsakymų, sutarčių. Tačiau galimas sveikatos sutrikimas.

MERGELĖ

Organizacine ir kūrybine prasme ši diena bus gana produktyvi. Nestokosite protingų idėjų ir kūrybinio įkvėpimo. Galite sulaukti neįprastai reiškiamo dėmesio iš priešingos lyties atstovų, gerbėjų.

SVARSTYKLĖS

Šiandien jums akivaizdžiai trūks kantrybės ir takto. Gerai, jei niekas nedrums jūsų ramybės ir nejauks planų. Tačiau yra tikimybė, kad popiet įvyks kažkas tokio, kas privers nerimauti, jaudintis.

SKORPIONAS

Tikėtina, kad šiandien neišsisuksite nuo aplinkinių dėmesio. Bus klausiama jūsų nuomonės. Nepatartinas paviršutiniškas ir lėkštas požiūris, jei reikės pasisakyti, diskutuoti.

ŠAULYS

Šiandieną pagaliau turėtų būti padarytas vienas svarbus sprendimas. Kita vertus, neaiškumų gali kilti reikaluose, susijusiuose su materialinėmis vertybėmis, pinigais.

OŽIARAGIS

Tikriausiai neblogai seksis administracinė veikla, intelektinės užduotys, tačiau gali būti, kad dėl menko nepasisekimo staiga pasijusite nekaip, sutirštinsite spalvas.

VANDENIS

Bet koks darbas, kurio šiandien imsitės, jus begaliniai išvargins. Pataupykite jėgas, jei tai įmanoma. Labiau nei paprastai reikšis intuicija, sustiprės pasąmoninės baimės, kompleksai.

ŽUVYS

Galimi rūpesčiai, susiję su technikos įsigijimu ar remontu, pervežimais, komunikacijos priemonėmis. Jus gali kažkuo suintriguoti pažįstamas asmuo arba kolega. Neprisikurkite tuščių iliuzijų ir neapgaudinėkite kitų.

 

