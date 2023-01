Šiukštu nelaikykite šių daiktų po kriaukle: gali kilti pavojus gyvybei

Ekspertai ragina žmonės nedaryti vienos klaidos, kuri gali namuose padidinti pelėsio atsiradimo riziką.

Pasak jų, tam tikrų priemonių ar daiktų dėjimas po virtuvės kriaukle esančioje spintelėje yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad neretai pelėsis ima kauptis būtent ten, kur yra vėsu ir drėgna.

Pelėsiu užsikrėsti gali ir šalia esantys daiktai, o tokiu atveju jie keliaus ne bet kur kitur, o tiesiai į šiukšliadėžę.

Anot Jennifer Rodriguez, tokie daiktai kaip šiukšlių maišai ir valymo priemonės gal ir nebus pažeisti, jei juos sandėliuosite po kriaukle esančioje spintelėje, tačiau to negalima pasakyti apie tam tikrus elektrinius prietaisus ir kai kurias chemines medžiagas.

Elektriniai virtuvės prietaisai

Ekspertė paaiškino, kad prie buitinės technikos nereikėtų laikyti įvairiausių elektrinių virtuvinių prietaisų tokių kaip: maišytuvas, skrudintuvas ir kiti.

„Jie gali būti sugadinti dėl bet kokio nuotėkio iš kriauklės“, – įspėja ji.

Net jei esate įsitikinę, kad jūsų vandentiekis sandarus, ekspertė perspėjo, kad drėgmė apskritai „gali kelti pavojų“ elektroniniams įrenginiams.

„Laikui bėgant gali surūdyti svarbūs prietaisų komponentai“, – pridūrė ji.

Popieriniai daiktai

Po kriaukle esančias popierines šluostes, maišelius ir kitus gaminius pasiekti yra kur kas greičiau ir lengviau, tačiau turėkite omenyje, kad laikydami juos šioje vietoje rizikuojate likti sugadintais daiktais lygiai taip pat kaip ir su elektroniniais prietaisais, rašoma express.co.uk.

Jennifer pažymėjo, kad laikant popierinius daiktus po kriaukle kyla pavojus, kad juos sugadins drėgmė. Popierinius gaminius ir jų atsargas verčiau rinkitės laikyti sandėliuke ar aukštai esančiose lentynose:

„Laikui bėgant daiktai, pavyzdžiui, popieriniai rankšluosčiai, gali sudrėkti, o tai savo ruožtu gali sukelti pelėsių ir bakterijų augimą. Net ir kompostavimo maišeliai gali per anksti susidėvėti, jeigu į juos pateks drėgmės.“

Be to, po kriaukle virtuvėje ar vonioje taip pat nereikėtų laikyti ir rankšluosčių, šluosčių. Dėl per didelės drėgmės juose gali įsiveisti pelėsis, bakterijos, kurie sugadins ne tik daiktą, tačiau ir paskleis nemalonų kvapą. Geriau šiuos daiktus laikyti tvarkingai sulankstytus drabužių spintoje arba kitoje sausoje vietoje.

Cheminės ir degiosios medžiagos

Valymo produktai, tokie kaip baliklis, dažnai taip pat būna laikomi po kriaukle, tačiau, jei namuose yra augintinių ar mažų vaikų, reikėtų kuo greičiau pakeisti jų laikymo vietą, nes yra didelė tikimybė, kad žemai esančios priemonės yra lengvai atidaromos ir gali tapti tikru pavojumi gyvybei:

„Panašiai, bet koks produktas, pažymėtas kaip „degus“, paprastai taip pat nėra tinkamas laikyti po kriaukle. Tai galioja ir tokioms priemonėms kaip aerozoliai, lakai ir alkoholis.

Geriau juos palikite garaže ar kitoje gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje jų nėra taip lengva pasiekti.“