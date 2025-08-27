Šis tyrimas padeda nustatyti dar neišplitusį vėžį: kiti net nežino, kad jiems priklauso nemokamai

Socialiniame įraše paaiškinama, kas yra skaitmeninė mamografija, kokiais atvejais ji atliekama, kokios yra profilaktinės ir diagnostinės mamogramos rūšys.
Ragina moteris tikrintis
Taip pat pateikiama informacija apie siuntimus, tyrimo vertinimą bei registraciją. Poliklinika ragina moteris reguliariai rūpintis savo sveikata ir neatidėlioti patikrų.
„Skaitmeninė mamografija – tai vienas svarbiausių krūtų ligų diagnostinių tyrimų. Jis atliekamas mamografu, naudojant rentgeno spindulius, siekiant išgauti detalų krūties vaizdą. Šio tyrimo pagalba galima aptikti įvairius krūties pakitimus – cistas, riebalines sankaupas ar navikus.
Mamografinis tyrimas nerekomenduojamas besilaukiančioms moterims. Mamografija trunka kelias minutes, kol padaroma krūties nuotrauka. Vienintelis nemalonumas – krūtis šiek tiek paspaudžiama prie skaitmeninės plokštės siekiant geresnio vaizdo, mažesnės apšvitos ir tikslesnės diagnozės.
Mamogramos yra skirstomos į profilaktines (atrankines) ir diagnostines:
Krūties vėžio profilaktinė (atrankinė) mamograma skiriama moterims nuo 45 iki 74 metų (imtinai), nejaučiančioms ligos simptomų. Tyrimas atliekamas kartą per 2 metus. Profilaktiniu tyrimu siekiama pastebėti pakitimus krūties audinyje anksčiau, nei moteris gali pajusti pirmuosius ligos simptomus, nes ankstyva krūties vėžio diagnostika užtikrina sėkmingesnį gydymą ir geresnę prognozę.
Šiam tyrimui atlikti būtinas šeimos gydytojo arba vidaus ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, šeimos gydytojo komandoje dirbančio bendrosios praktikos slaugytojo, išplėstinės praktikos slaugytojo ar akušerio siuntimas nurodant profilaktinei (atrankinei) mamogramai pagal programą. Šį tyrimą vertina du gydytojai radiologai. Aprašymas pateikiamas per 3 dienas į eSveikatą.
Diagnostinės mamogramos atliekamos moterims, turinčioms krūties patologijos simptomų, nepriklausomai nuo amžiaus. Šiam tyrimui atlikti būtinas gydytojo siuntimas diagnostinei mamogramai. Tyrimą vertina vienas gydytojas radiologas. Aprašymas pateikiamas per 3 dienas į eSveikatą.
Diagnostinė mamograma su tomosinteze. Šiam tyrimui atlikti būtinas gydytojo siuntimas diagnostinei mamogramai su tomosinteze tik pagal gydytojo radiologo aprašymo protokole nurodytą informaciją, kad reikia atlikti papildomą tyrimą su tomosinteze.
Mamografijos tyrimas atliekamas VšĮ Karoliniškių poliklinikoje Radiologijos ir funkcinės diagnostikos skyriuje, 319 kab.
Reguliari patikra labai svarbi, siekiant ligą nustatyti kuo ankstesnėje stadijoje.
Registracija:
- telefonu +370 5 216 8911;
- internetu – e.pacientas, e.sveikata“, – rašoma įraše.
